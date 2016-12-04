جزییات کلاهبرداری ۲۰ میلیاردی از ۸۰ متقاضی بازنشستگی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا آقاخانی گفت: چندی پیش شهروندی به یکی از کلانتری های شهرستان نجف آباد مراجعه و عنوان کرد که فردی تحت عنوان کارگزار بیمه با تنظیم قرارداد صوری در قبال دریافت مبلغ ۱۵ میلیون تومان به وی متعهد شده که سنوات پرداخت بیمه ۲۰ ساله او را تا سقف ۳۰ سال به اداره بیمه پرداخت و وی را بازنشسته کند اما این فرد پس از دریافت وجوه متواری شده و به هیچ کدام از تعهداتش عمل نکرده است.

وی افزود: بلافاصله پس از اظهارات مالباخته پرونده به اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ارجاع و کارآگاهان به صورت ویژه موضوع را مورد بررسی قرار دادند که در جریان رسیدگی نیز ۲۰ نفر از افرادی که توسط متهم مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند نیز به پلیس آگاهی استان مراجعه و شکایتی با این مضمون را اعلام کردند.

سردار آقاخانی گفت: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد متهم که اهل یکی از استان های جنوبی کشور است دارای مدرک تحصیلی پنجم ابتدایی بوده از سال ۸۹ با جعل ده ها نام و عنوان مختلف برای خود مدارک شناسایی فراهم کرده و فعالیت تبهکارانه خود را به صورت رسمی آغاز کرده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: این کلاهبردار حرفه ای با استفاده از مهرهای جعلی توانسته بود شش شرکت تجاری را در اداره ثبت شرکت ها به نام خود ثبت کند و همچنین با استفاده از مهرها جعلی خود را کارگزار و کارمند بیمه، فردی مهم و مالک چندین شرکت، کارگاه و صاحب نفوذ در اداره کار به افراد و کارکنان بیمه معرفی کند.

وی در خصوص نحوه کلاهبرداری متهم اظهار داشت: این فرد متقاضیان بازنشستگی را جلوی شعبات بیمه تامین اجتماعی در شهرستان های زرین شهر، نجف آباد، اصفهان و .... تعقیب و پس از اطلاع از مشکل آنان با تنظیم قرار داد افراد را متقاعد می کرد که از طریق شرکت های خود نسبت به باقی مانده سنوات بیمه ای آنان تا سقف ۳۰ سال اقدام می کند.

وی ادامه داد : متهم با ترفندهای خاص اقدام به جلب اعتماد طعمه های خود کرده مبالغی بالای ۱۰۰ میلیون ریال را به بهانه جریمه تعیین شده از سوی اداره بیمه از طریق کارت به کارت، چک و به صورت دستی از آنان دریافت و سپس با تعویض خط و گوشی موبایل خودرا مخفی می کرد.

سردار آقاخانی با بیان اینکه استفاده از نام های جعلی و چهره های متفاوت توسط متهم دستگیری وی را با مشکل مواجه ساخته بود گفت: سرانجام پس از چندین ماه تلاش شبانه روزی کارآگاهان، مخفیگاه این کلاهبردار در یکی از محله های شهر اصفهان شناسایی و طی هماهنگی با مقام قضایی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و در بازرسی از محل نیز تعداد ۲۰ عدد مهر جعلی، پرونده ها، اسناد و مدارک اخذشده از مالباختگان، تعدادی فرم های خام مربوط به ادارات بیمه، کار و امور اجتماعی و بیش از ۱۵ جلد کتب حقوقی کشف شد.

وی افزود: متهم در تحقیقات صورت گرفته به صراحت به کلاهبرداری از متقاضیان بازنشستگی و همچنین جعل مهرهای ادارات و شرکت های مختلف اعتراف کرد.

این مقام مسئول، با بیان اینکه در مجموع ۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری توسط فرد مذکور صورت گرفته بود تاکید کرد: تا کنون ۸۰ نفر از افرادی که توسط متهم مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند از شهرستان های مختلف استان و همچنین استان های دیگر کشور شناسایی شدند که با مسدود شدن تمامی حساب هاو توقیف اموال و املاک متهم تلاش برای بازگرداندن وجوه به مالباختگان ادامه دارد.

وی، آگاهی کامل متهم از قانون بازنشستگی، فن بیان بالای متهم در ادای مطالب و عملی نمودن نقشه های خود به صورت حرفه ای، طمع ورزی مالباختگان و وسوسه بازنشستگی با وعده حقوق های بالای ۴۰ میلیون ریال، قانونی جلوه دادن اقدامات مجرمانه و ارتباط راحت با کارمندان ادارات و دسترسی به پرونده های اشخاص را از جمله دلایل موفقیت این کلاهبردار در کارهای تبهکاری خود عنوان کرد.

سردار آقاخانی اظهار داشت: متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی استان تحویل و با صدور قرار روانه زندان شد اما پرونده وی برای کشف ابعاد دیگر این کلاهبرداری باز بوده و رسیدگی به آن همچنان ادامه دارد و افراد دیگری که به این شیوه از آنان کلاهبرداری شده می توانند به پلیس آگاهی استان اصفهان مراجعه کنند.