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۱ مهر ۱۳۸۵، ۹:۴۷

در شهر كتاب

دكتر توفيق سبحاني درس گفتارهاي مولانا را ادامه مي دهد

دكتر توفيق سبحاني درس گفتارهاي مولانا را ادامه مي دهد

سومين مجموعه درس گفتارهايي درباره مولانا با حضور دكتر توفيق سبحاني در شهر كتاب برگزار مي شود.

به گزارش مهر، از مولوي سه اثر منثور بر جاي مانده است : " فيه ما فيه " كه تقريرات مولاناست و به كمك سلطان ولد و مريدان جمع آوري و كتابت شده است. ديگري " مكتوبات " يا مجموعه نامه هاي اوست و سوم، " مجالس سبعه " كه در آن هفت مجلس مولانا ثبت شده است.

سومين مجموعه درس گفتارهايي درباره مولانا بعد از استاد كريم زماني و دكتر سيروس شميسا از روز چهارشنبه پنجم مهر به مدت سه هفته - سه جلسه - با حضور دكتر توفيق سبحاني برگزار مي شود. وي درس گفتارهايي را درباره آثار منثور مولوي ارائه مي دهد.

اين نشست ها به مناسبت ماه رمضان ساعت 15 در شهر كتاب مركزي برپا مي شود.

کد مطلب 384075

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