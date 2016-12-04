تخصیص اعتبارکافی برای تکمیل مسکن مهرمددجویان وایثارگران درسفردولت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدموسی خادمی بعدازظهر یکشنبه در نشست شورای مسکن استان، افزود: به لحاظ مالی برای تکمیل این واحدها مشکلی وجود ندارد و باید در کمترین زمان اقدامات لازم انجام شود.

وی بیان داشت: برای پیگیری و رفع مشکلات مسکن ایثارگران نیز باید کمیته ای فرعی، زیرمجموعه شورای مسکن استان با ریاست معاون عمرانی استاندار تشکیل و فعال شود.

خادمی افزود: همچنین دولت تسهیلات لازم برای نوسازی پنج هزار واحد مسکن در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر استان را نیز اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: بانکها باید در راستای اعطای این تسهیلات نهایت همکاری را با متقاضیان داشته باشند.

استاندار با اشاره به نوسازی مسکن روستایی اظهار داشت: همچنین تسهیلات لازم برای بازسازی دو هزار و ۲۵۱ واحد مسکن روستای نیز به استان ابلاغ شده است.

خادمی افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید در این راستا موضوع را با جدیت پیگیری کند و بانکها نیز همکاری لازم را به عمل آورند.