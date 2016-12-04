رسیدگی به ۵ دعوی خانوادگی در مراکز تحکیم بنیان خانواده یزد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رفاهی ظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه راه اندازی مراکز تحکیم بنیان خانواده تا حد زیادی توانسته از بروز طلاق در استان یزد جلوگیری کند، اظهار داشت: ایجاد این مراکز و ارائه مشاوره در این فضا به خانواده هایی که در برای درخواست طلاق به محاکم قضایی مراجعه کرده اند، توانسته بخشی از آمار طلاق را کاهش دهد.

وی عنوان کرد: این مراکز توانسته اند با عملکردی مثبت، یزد را در زمینه کاهش آمار طلاق و پیشگیری از وقوع این پدیده در سطح کشور در رتبه نخست قرار دهند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد یادآور شد: در حال حاضر پنج دعوی خانوادگی شامل انواع دعاوی طلاق، الزام به تمکین، مطالبه نفقه، ملاقات فرزند و حضانت فرزند در این مراکز مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد.

رفاهی ادامه داد: تلاش شده در این مراکز با ارائه مشاوره از ایجاد پرونده در دستگاه قضایی جلوگیری شود و این امر توانسته تا ۴۰ درصد از آمار پرونده های اختلافات خانوادگی را کاهش دهد.

وی با اشاره به مهمترین علل طلاق در استان یزد اظهار داشت: دخالت های اطرافیان و خانواده های نزدیک به زوجین در بروز طلاق در استان یزد نقش ۷۰ درصدی دارد ضمن اینکه بخش قابل توجهی از طلاق های استان یزد در پنج سال نخست زندگی اتفاق می افتد.