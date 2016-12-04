به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، آیتالله صادق آملیلاریجانی در دیدار اعضای ستاد کنگره نکوداشت آیتالله مظاهری با بیان اینکه از ویژگیهای شخصیتی آیتالله مظاهری بحث عامل به اخلاق و استاد اخلاق بودن است، اظهار داشت: از زمانی که طلبه جوانی بودم آیتالله مظاهری بهعنوان استاد اخلاق مطرح بودند.
وی افزود: آیتالله مظاهری مصداق بارز آیه «یوثرون علی انفسهم و لوکان بهم خصاصه» هستند، چراکه با آمدن به اصفهان ایثار کردند و ایثارگری از جلوههای شخصیت ایشان است و نه تنها استاد اخلاق هستند بلکه به این مسئله عمل کردند.
رئیس قوه قضائیه چاپ آثار آیتالله مظاهری را کار ارزشمندی دانست و بیان کرد: احیاء آثار ایشان برای جامعه و نسل جوان مورداستفاده قرار میگیرد و خیلی بهجا است که اصفهان برای احیای تراث ایشان تلاش مضاعفی کند.
همچنین رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در این دیدار گفت: این وظیفه ما است که برای بزرگانی همچون آیتالله مظاهری کنگره برگزاری کنیم.
حجتالاسلام و المسلمین احمد واعظی تصریح کرد: برگزاری چنین کنگرههایی کمک میکند نسل جوان از این بزرگان الگوگیری کنند. سیره آیتالله العظمی مظاهری جامع علم و عمل است و تبلیغ مردمی با پشتوانه علمی ازجمله میراث گرانبهای ایشان در حوزههای علمیه است.
رسول زرگرپور، استاندار اصفهان با بیان اینکه مردم اصفهان قدر علمای دینی خود را میدانند، گفت: بیش از ۲۰ سال از زمان حضور آیتالله العظمی مظاهری در استان اصفهان میگذرد و در این مدت مردم و مسئولان همواره خواهان برگزاری آئین نکوداشت برای این عالم فرهیخته و قدردانی از تلاشهای گسترده ایشان بودهاند.
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