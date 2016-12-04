مشکل اشتغال گلستان تا سال ۱۴۰۰ ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه اشتغال استان گلستان عصر یکشنبه در سایت استانداری گلستان برگزار شد و دستگاههای مختلف به بیان برنامهها و راهکارهای سازمانی خود در جهت رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال در استان پرداختند.
معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان که قرار بود در این جلسه قرار بود راجع به اجرای طرح کارورزی در استان توضیح ارائه کند ترجیح داد ابتدا راجع به وضعیت کلی اشتغال در استان اشاره کند.
محمد رهبری ابتدا آب پاکی را روی دست حاضران ریخت و گفت: نباید انتظار داشته باشیم با اشتغال ایجادشده از سوی دولت و طرحهای حمایتی در این حوزه نرخ بیکاری در استان پایین بیاید.
وضعیت پذیرش شغل در فارغالتحصیلان دانشگاهی مطلوب نیست
وی به دلیل این موضوع اشاره کرد و افزود: سیستم مدیریت اشتغال کشور با تأخیر ۲۰ ساله مواجه بوده و تعداد فارغالتحصیلان دانشگاهی رو به افزایش است و وضعیت آنها در پذیرش برخی مشاغل مطلوب نیست.
معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان بابیان اینکه برخی فارغالتحصیلان به دلیل داشتن مدرک دانشگاهی و نداشتن مهارت کافی تمایل چندانی به برخی مشاغل ندارند، ادامه داد: این شرایط (افزایش فارغالتحصیلان دانشگاهی) تا سال ۱۴۰۰ وجود دارد و تا آن زمان مشکلات در حوزه اشتغال استان به قوت خود باقی است.
وی بعدازاین توضیحات، به اجرای طرح کارورزی در استان اشاره و تصریح کرد: مهمترین هدف افزایش قابلیت جذب دانشآموختگان از طریق تجربه مهارت است و در این طرح به دنبال فراهم کردن زمینه اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی هستیم.
رهبری بابیان اینکه استانهای گلستان و قزوین پایلوت اجرای این طرح در کشور بودهاند، اضافه کرد: قزوین تاکنون گامی در اجرای این طرح برنداشته و سهمیه طرح کارورزی در استان گلستان ۸۹۴ نفر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: ۴۱۱ واحد برای پذیرش کارورزان در استان اعلام آمادگی کردند که ۲۸۸ واحد واجد شرایط شناخته شدند.
به گفته معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان ۳۰۰ کارورز عقد قرارداد کرده و در ۱۹۹ واحد مشغول آموزش هستند.
۱۱ کارورز جذب شدند
وی بیان کرد: هماکنون ۲۵۵ کارورز همچنان مشغول گذراندن دوره آموزشی هستند و ۳۴ نفر از این طرح خارجشده و ۱۱ نفر جذب واحدهای اقتصادی استان شدهاند.
رهبری افزود:۷۰ درصد کارورزان در بخش خدمات و ۲۴ درصد آنها در بخش صنعت فعالیت میکنند اما در بخش کشاورزی توفیق چندانی نداشته و تنها ۶ درصد در این حوزه مشغول هستند.
معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان همچنین به وضعیت شهرستانها در جذب کارورز اشاره کرد و گفت: مینودشت و گالیکش از شهرهای پیشرو در این حوزه بودهاند اما در گنبدکاووس و بندرگز رتبه خوبی نداریم.
رهبری ادامه داد: مطابق آمار بیمه تأمین اجتماعی و سامانه رصد در استان ۱۲ هزار و ۹۸۵ شغل در استان ایجادشده که دو هزار و ۸۳۱ نفر از طریق مؤسسات کاریابی و سه هزار و ۳۱۳ نفر در سامانه رصد و ۶ هزار و ۸۴۱ نفر بیمهشده تأمین اجتماعی هستند که به اعتقاد ما داریم بسیاری از این تعداد اشتغال همپوشانی داشته و باید وضعیت تثبیت اشتغال و بیمه آنها در استان مشخص شود.
ایجاد ۵۰۰ شغل در تولید محتوای انیمیشن در گلستان
در ادامه مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گلستان از اجرای ۱۵ طرح و سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ کشور برای ایجاد اشتغال در حوزه IT در گلستان خبر داد و اظهار کرد: بهزودی ۵۰۰ شغل جدید در جدید در حوزه تولید محتوای پویانمایی در استان ایجاد میشود.
حسین مؤمنی افزود: این طرحها باعث ورود سرمایه به گلستان شده و از ظرفیت بخش خصوصی و فارغالتحصیلان دانشگاهی استان استفاده میشود.
وی ادامه داد: در تولید محتوای پویانمایی برای ۵۰۰ فارغالتحصیل حوزه کامپیوتر، گرافیک و پویانمایی استان اشتغال ایجاد میشود.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گلستان بابیان اینکه اجرای این طرحها زیرساختهای استان در حوزههای مختلف را افزایش میدهد، تصریح کرد: چتر وای فای شهری و حملونقل هوشمند از دیگر طرحهای اجرایی در این حوزه است که علاوه بر خلق ثروت در استان اشتغال هم ایجاد میکند.
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