لزوم تهیه نقشه راه برای توسعه مناسبات تجاری ایران و نیوزلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد رضا نعمت زاده در این دیدار با تاکید برتدوین نقشه راهی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری گفت: روابط ایران ونیوزلند در بخش تجاری همواره مناسب و رو به جلوبوده، با این وجود باید برای ارتقای سطح مبادلات تجاری و تقویت همکاری برنامه ریزی شود.

وی با اشاره به تمایل کشورمان برای سرمایه گذاری مشترک برای اجرا طرح ها و انتقال دانش فنی افزود: در بخش های صنایع لبنی، کشاورزی پرورش دام، صنایع شیمیایی و پتروشیمی نیز زمینه های مناسبی برای سرمایه گذاری مشترک وجود دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان با بیان اینکه ایران در بخش های تجهیزات نفتی و پتروشیمی، محصولات کشاورزی، برخی تولیدات لبنی، ارتباطات، پلاستیک و ماشین سازی توانایی های چشمگیری دارد و آماده گسترش مناسبات در این بخش ها هستیم تصریح کرد: مرکزیت کشورمان در منطقه زمینه مناسبی را برای استفاده از بازار ۴۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه ایجاد کرده است به همین دلیل بسیاری از کشورها خواستار توسعه روابط با یاران هستند.

وی بر رفع موانع بانکی و تقویت روابط بانک های ۲ کشور تاکید و تصریح کرد: دیدارو رایزنی های دو و چند جانبه بانکهای نیوزلندی و ایرانی یکی از بهترین راهکارها برای حل مشکلات بانکی و کمک به تقویت مناسبات تجاری است.

وزیر تجارت نیوزلند نیز در این دیدار به علاقمندی و شرایط خاص کشورش برای توسعه روابط با ایران اشاره کرد و گفت: در بخش های کالا و خدمات، پالایشگاهی و صنایع لبنی ظرفیت های مناسبی در نیوزلند وجود دارد.

تاد مک کلی با بیان اینکه باید همکاری های مشترک در بخش های تحقیق، توسعه و نوآوری نیز گسترش یابد، پیشنهاد داد تا کمیته مشترک تجاری بین ۲ کشور برای توسعه مناسبات تجاری و صنعتی تشکیل شود.

وی بر لزوم تدوین نقشه راه برای تقویت روابط تجاری و صنعتی ۲ کشور تاکید کرد و گفت: همکاران و نمایندگان بانک ها و بیمه های نیوزلند برای رفع مشکلات این بخش ها به ایران سفر کردند.