حجت الاسلام مجتبی ذوالنور در گفتگو با خبرنگار مهر، از تهیه طرح الزام دولت به توسعه فناوری هستهای در چارچوب NPT درقبال نقض برجام توسط آمریکا خبر داد و گفت: جهت ارائه این طرح دو فوریتی به هیات رئیسه مجلس ۸۸ امضا جمع آوری شد اما به دلیل اینکه به دقایق پایانی جلسه علنی نزدیک می شدیم علی رغم در خواست نمایندگان برای امضای طرح، آن را سریعا به هیات رئیسه ارائه دادیم.
نماینده مردم قم در مجلس خاظرنشان کرد: با توجه به دو فوریتی بودن طرح باید روز سه شنبه این طرح در صحن علنی مجلس اعلام وصول شود.
رئیس کمیته هسته ای مجلس گفت: براساس این طرح، دولت موظف است در اجرای «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در اجرای برجام» با توجه به تصویب قانون موسوم به داماتو (ISA) که نقض صریح و قطعی برجام است، نسبت به توسعه همهجانبه حقوق هستهای ملت شریف ایران و فنآوری صلحآمیز هستهای، در چارچوب معاهده ان.پی.تی با تحقق مواردی اقدام کند.
متن کامل طرح به شرح زیر است:
طرح دوفوریتی «الزام دولت به توسعه فناوری هستهای در چارچوب NPT درقبال نقض برجام توسط آمریکا»
موضوع طرح: ماده واحده
دولت موظف است در اجرای «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در اجرای برجام» با توجه به تصویب قانون موسوم به داماتو (ISA) که نقض صریح و قطعی برجام است، نسبت به توسعه همهجانبه حقوق هستهای ملت شریف ایران و فنآوری صلحآمیز هستهای، در چارچوب معاهده ان.پی.تی با تحقق موارد ذیل اقدام نماید:
۱- ساخت، نصب و راهاندازی سانتریفیوژهای پیشرفته مورد نیاز برای تحقق تولید حداقل یکصد و نود هزار سو.
۲- افزایش درصد غنیسازی اورانیوم تا بیست درصد و هر درصدی که مورد نیازهای صلحآمیز کشور است.
۳- افزایش ذخیره اورانیوم غنیسازی شده کشور به میزان نیازهای صلحآمیز بدون لحاظ محدودیتهای برجامی و در چهارچوب ان.پی.تی.
۴- توسعه تولید و ذخیرهسازی آب سنگین مورد نیاز مصارف صلحآمیز کشور و فروش مازاد آن در بازارهای جهانی.
۵- بازگرداندن رآکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک به وضعیت قبل از برجام و تکمیل و راهاندازی آن.
۶- قطع و توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی.
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