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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۴۹

در مراسمی بدون حضور خبرنگاران؛

مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد معرفی شد

مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد معرفی شد

یزد ـ مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد امروز در مراسمی بدون حضور خبرنگاران و در سکوت کامل خبری معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تغییر و تحولات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد طی یکی دو ماهه اخیر در سکوت کامل خبری انجام شده و حتی مراسم های رسمی تودیع و معارفه این اداره مهم استان یزد رسانه ای نشد.

امروز هم مراسم تودیع و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد نه تنها بدون اطلاع رسانی به خبرنگاران بلکه با دعوت دقیقه نودی از برخی مدیران استان یزد برگزار شد.

در این مراسم فاطمه دانش یزدی به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد معرفی شد.

پیش از این محمدمهدی شرافت مدیرکل میراث فرهنگی یزد بود و حدود دو تا سه ماه، این اداره کل با سرپرستی سیدمصطفی فاطمی اداره شد.

امروز با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، حکم فاطمه دانش یزدی به وی اهدا و از تلاش های محمدمهدی شرافت تجلیل شد.

کد مطلب 3840763

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