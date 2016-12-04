پارک بانوان یاسوج هفته آینده افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا زمانی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از مرکز حرفه‌آموزی دختران معلول یاسوج افزود: این پارک ۲۴ آذرماه با حضور مسئولین استانی افتتاح خواهد شد.

وی بیان داشت: در این پارک امکانات مناسبی برای بانوان تدارک دیده شده است.

زمانی با اشاره به امکانات ایجاد شده در این پارک گفت: در این پارک یک بازارچه فصلی به نام بازارچه کوثر نیز برای بانوان در راستای عرضه محصولات تولیدی آنها احداث می شود.

وی افزود: در این بازارچه محصولات تولیدی و صنایع دستی زنان برای ارائه به متقاضیان به نمایش در می آید.

زمانی تصریح کرد: زنان بی‌سرپرست، زنان سرپرست خانوار و بانوان معلول می‌توانند آثار و صنایع دستی خود را در این پارک به متقاضیان ارائه کنند.