رئیس جدید جهاد کشاورزی شهرستان شفت معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی گیلان در جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید جهاد کشاورزی شفت که بعدازظهر یکشنبه در دفتر فرمانداری شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان شفت به دلیل وجود تنوع محصولی و اراضی کشاورزی جزء شهرستان های کشاورزی استان محسوب می شود.

علیرضا شعبانژاد با تأکید برضرورت توجه بیشتر به این حوزه در شهرستان شفت، افزود: عملکرد اداره جهاد کشاورزی شفت تاکنون مطلوب بوده ولی نیازمند توجه بیشتر است.

وی با بیان اینکه تغییر در هر حوزه ای به دلیل ایجاد تحول انجام می شود، گفت: امیدواریم با ایجاد این تغییرات و تعامل و همکاری مسئولان شاهد توسعه بخش کشاورزی شهرستان شفت شویم.

در ادامه این جلسه فرماندار شفت با اشاره به اهمیت حوزه کشاورزی، اظهار کرد: کشاورزی و گردشگری دو حوزه و شاخص مهم شهرستان شفت محسوب می شوند.

محمدرضا محسنی با بیان اینکه شفت سهم عمده ای از تولیدات محصولات کشاورزی استان را برعهده دارد، افزود: وجود بیش از ۱۷ هزار اراضی شالیزاری و صیفی کاری و تنوع محصولات کشاورزی نشان دهنده اهمیت این بخش برای شهرستان و به تبع برای استان است.

وی پذیرش مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی را با تمام نظام های جهان متفاوت عنوان کرد و گفت: این مسئولیت ثمره خون هزاران شهید و خانواده های آنها است.

فرماندار شفت برضرورت شناخت و آگاه کافی از حوزه مدیریتی، چالش ها و مسائل و همچنین پتانسیل و ظرفیت آن حوزه به عنوان ویژگی اصلی یک مدیر موفق تأکیدو تصریح کرد: برنامه محور بودن و هدفمند عمل کردند از شاخص های مهم مدیریتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه حوزه فعالیت کشاورزی بسیار گسترده است، خاطرنشان کرد: داشتن ایده و فکر نو در جهت توسعه و رشد این حوزه بسیار مهم است.

محسنی در ادامه با اشاره به عملکرد مطلوب و مثبت جهاد کشاورزی شفت، افزود: انتظار می رود این روند رو به رشد ادامه دار بوده و جایگاه حوزه کشاورزی شهرستان در سطح استان نیز ارتقا یابد.

در پایان این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش های حسن همتی رئیس سابق جهاد کشاورزی شفت، مجید جباری ثابت به عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد.