ابلاغ۶۹ میلیاردتومان اعتبار برای اشتغالزایی وتوانمندسازی مددجویان

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی شامگاه یکشنبه در جلسه اجرای تفاهم نامه میان کمیته امداد و دستگاه های متولی افزود: این اعتبار در راستای ایجاد اشتغال و توانمند سازی خانواده های مدد جویان کمیته امداد و افراد در شرف ورود به چرخه حمایتی به کار گرفته می شود.

محبی با اشاره به اعتبارات ابلاغی مناسب و گشایش خوب در سفر ریاست جمهوری عنوان داشت: اگر دستگاه های مرتبط همکاری مناسبی در این رابطه داشته باشند، شاهد تحولات خوبی در زمینه اشتغال و بهبود زندگی مددجویان و خانواده های آنها خواهیم بود.

مدیر کل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: با انعقاد تفاهم نامه میان کمیته امداد، استانداری، بهزیستی و... مقرر شد در ارتباط با ایجاد اشتغال میان خانواده های محروم و ایجاد ۸ مجتمع خدماتی در شهرستان های مختلف برنامه ریزی لازم به عمل آید، که اولین جلسه مشترک نیز در این رابطه برگزار شد.

محبی گفت: افرادی هستند که در شرف تحت پوشش قرار گرفتن توسط نهاد حمایتی هستند، که تلاش می شود با اشتغال زایی و توانمند سازی از افزایش این افراد کاسته شود.

وی عنوان داشت: ۱۹میلیارد و ۳۰۰ میلیون از محل تبصره ۲۶ و ۵۰ میلیارد تومان ازمصوب سفر ریاست جمهوری که متمم تبصره ۲۶ است ابلاغ شده است.

محبی افزود: ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب سفر رئیس جمهوری به استان بود، که پنجاه درصد آن ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه تا پایان آبان ماه سال جاری ۱۱۵۰ طرح در حوزه اشتغالزایی توسط کمیته امداد انجام شده است، افزود: ۲۸۰ مورد از این تسهیلات توسط کمیته امداد و ۸۷۰ مورد نیز از طریق بانکها پرداخت شده است.