تلاش برای برقراری نظام تک قطبی در جهان شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روسیه در مصاحبه با برنامه ای هفتگی در شبکه تلویزیونی ان تی وی، با بیان اینکه تلاش ها برای ایجاد جهان تک قطبی به پایان رسیده گفت که توازن قوا به جهان بازخواهد گشت.

«پوتین» گفت: شرایط در حال دگرگونی است. من فکر می کنم این دیگر یک راز نیست. چنانچه توازن به آهستگی در حال بازگشت به جهان است، هرکسی می تواند ملاحظه کند که همتایان ما ترجیح می دهند از قواعد حقوق بین الملل استفاده کنند.

وی افزود: تلاش های برای ایجاد جهان تک قطبی با شکست مواجه شده است. اکنون در شرایطی متفاوت زندگی می کنیم.

رئیس جمهوری روسیه همچنین با تاکید بر حفظ منافع متقابل روسیه و دیگر طرف های بین الملی این کشور گفت: ما، منظورم روسیه است، همیشه متوجه این بوده ایم که ضمن حفاظت از منافع ملی خود باید به منافع دیگران نیز احترام گذاشت. از این طریق می توانیم روابط با همه همتایان خود را توسعه دهیم.

وی در ادامه گفت: در جهان مدرن، مردم به (سخن) آنهایی گوش می دهند که صدایشان برای شنیده شدن به اندازه کافی بلند باشد.

بهار عربی، نتیجه توجه بازیگران اصلی نظام بین الملل به منافع خود بود

رئیس جمهوری روسیه اما بخش دیگری از سخنان خود را به بحث در خصوص بهار عربی تخصیص داد و با انتقاد از عاملین ایجاد وضع کنونی در منطقه گفت که بهار عربی و عواقب منفی آن برای منطقه به دلیل امتناع کشورهای (بازیگران) کلیدی جهان از در نظر گرفتن قوانین حقوق بین الملل به منظور رسیدن به منافع ژئوپولیتیکی خود به وجود آمد.

پوتین همچنین بیان کرد که «یوگنی پریماکوف»، نظریه پرداز روسی و نخست وزیر روسیه از سال ۹۹-۱۹۹۸ نسبت به عواقب بهار عربی، یعنی موجی از اعتراضات که سال ۲۰۱۱ در سرتاسر جهان عرب رخ داد و منجر به ایجاد کودتا در تونس، مصر یمن شده و بروز جنگ های مدنی در لیبی و سوریه را شده و همچنین آشفتگی های توده ای در الجزایر، عراق، مراکش و عمان را رقم زد، هشدار داده بود. وی با استفاده از دانش خود در خصوص منطقه، و به ویژه در خصوص خاورمیانه و با استفاده از تجربیات خود توانست مسائل زیادی را در خصوص تبعات منفی بهار عربی پیش رو را پیش بینی کند.

رئیس جمهوری روسیه در ادامه سخنان خود و در خصوص تاثیرگذاری بر وقایع سیاسی گفت: ما نمی توانیم به صورت مستقیم و در عمل، بر روند وقایع تاثیر گذاریم و یا شانس تاثیرگذاری بر رویدادها محدود شده بودند. به خصوص از آنجاکه بازیگران اصلی نظام بین الملل ترجیح دادند قوانین حقوق بین الملل را نادیده گرفته و به جای آن منافع ژئوپولیتیکی خود را به عنوان مبنای حرکت خود در عرصه بین الملل در پیش بگیرند.