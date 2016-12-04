به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبر واژگونی یک دستگاه خودرو وانت نیسان حامل دانش آموزان بشاگردی، مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در توضیحاتی در مورد این حادثه گفت: توسعه نیافتگی راه های ارتباطی در مناطق صعب العبور کشور استفاده از خودروی نیسان را ضروری می کند.

دانش هاشمی پور گفت: استفاده از خودروهای غیرسواری برای سرویس دانش آموزان مورد تایید آموزش و پرورش نیست؛ اما به دلیل توسعه نیافتگی لازم در بخش راه های ارتباطی در برخی مناطق از جمله در شهرستان بشاگرد، چاره ای جز استفاده از خودروهایی که توانایی تردد در مناطق سخت گذر و خاکی را داشته باشند، نیست.

وی تاکید کرد: در این حادثه که در محور بشاگرد به جاسک رخ داده تعدادی از دانش آموزان مصدوم شده اند که با انتقال سریع به مراکز درمانی، خوشبختانه مصدومان به صورت سرپایی درمان و فقط یک نفربه جهت کنترل وضعیت جسمانی تحت نظر قرار گرفته است.

