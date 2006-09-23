ماه رمضان فرصتي مناسب براي بازگشت به خويشتن است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از القبس، شيخ زهير محمود حموي محقق دين و دبير كل شوراي فتوا در وزارت اوقاف كويت با بيان اينكه ماه مبارك رمضان فرصتي براي پيشگيري از اشتباه و گناه است تا زندگي جديد و مثبتي آغاز شود، گفت: آنچه كه به اسلام و مسلمانان چون خشونت و ارعاب نسبت مي دهند، ساخته و پرداخته مسلمانان نيست، اما مسلمانان تنها قربانيان رسانه هايي هستند كه نسبتهاي ناروا به آنها مي دهند.

وي با تأكيد بر اينكه زبان قرآن كريم زباني جهاني و زبان فرهنگ و علم است، ياد آور شد: اين ماه زماني مناسب براي ارائه برخي از مسائل اسلامي و اجتماعي است، وجود برنامه هاي علمي و ايماني براي هر انساني ضروري است تا او را به سوي رستگاري سوق دهد، چرا كه وجود اهداف واضح و روشن منجر به آماده سازي انسان براي آينده مي شود.

شيخ زهير محمود حموي با بيان اينكه امام و خطيبان نبض جامعه هستند كه تقريب ميان مسلمانان ايجاد مي كنند، اظهار داشت: دستاوردهايي ميان ما وجود دارد كه در ميان آموزه هاي اسلام يافت مي شود بنابراين به منظور اشاعه اسلام و چهره دقيق آن بايد تلاش كرد .

اين محقق دين به تاريخ مسلمانان اشاره و تصريح كرد: روابط انساني، تسامح و تاريخ اسلام نشان مي دهد زبان قرآن زباني غني و گويا است كه هر فردي با هر فرهنگ و تمدني مي تواند از آن بهره برد و جاي تأسف است كه نسبتهاي نادرست به آن مي زنند و اين خطايي بزرگ است، آنها در مورد اسلام مطالعه نمي كنند اما بايد بدانند كه صوت اسلام صداي اعتدال و ميانه روي است.

وي راه حمايت از جامعه اسلامي از خطر ارعاب را حفظ، قرائت، تدبر و تعمق در آيات الهي عنوان كرد و گفت: بايد از اين قرآن به منظور هدايت بهره برد.

دبير كل شوراي فتوا در وزارت اوقاف كويت ماه رمضان را فرصتي براي همه مسلمانان خواند تا به خود باز گردند و با اخلاص از برخي گناهان و خطاهايي كه انجام دادند، توبه كنند زيرا در اين ماه صفحه جديدي مقابل انسان گشوه مي شود كه مي تواند زندگي جديدي را آغاز كند تا روحي مطمئن و ذهنيتي مثبت بسازد.

وي در پايان به بخشش در ماه مبارك رمضان كه از اخلاقهاي پسنديده اسلامي به شمار مي رود، اشاره كرد و با بيان اينكه پيامبر اكرم(ص) بخشنده ترين افراد بود و به خير و بخشندگي نيز دعوت مي كرد، افزود: دعوت از مسلمانان براي افطار ماه مبارك رمضان به ارتقاء معنويت و اخلاق پسنديده كمك مي كند و همچنين اسراف مضراتي دارد كه اسلام به آن اشاراتي كرده است.