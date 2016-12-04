۷۰۰ نفر از کارکنان نیروی انتظامی گیلان حافظ قرآن کریم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین هادی شکری عصر یکشنبه در نشست با فرمانده نیروی انتظامی آستارا و پرسنل انتظامی این شهرستان با بیان اینکه نیروی انتظامی حافظ ارزش های اسلامی ودینی است، اظهار کرد: شرکت مأموران نیروی انتظامی استان وخانواده های آنان درمسابقات ومحافل قرآنی قابل توجه و بسیار ارزشمند بوده و در این راستا سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، فضای لازم برای ورود مأموران و کارکنان ناجا به این عرصه رافراهم کرده است.

وی شعله ور بودن عشق به ولایت در دل کارکنان ناجا را برگرفته از فعالیت های قرآنی مأموران و پرسنل نیروی انتظامی دانست و افزود: داشتن بصیرت بالا در کارکنان ناجا برای تشخیص حق و باطل و در زمان کنونی که دشمن در حال آلوده کردن فضای جامعه است، بسیار ضروری بوده و در این میان وظیفه سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، ارتقاء بینش سیاسی، اجتماعی و معنوی کارکنان است.

حجت الاسلام والمسلمین شکری فعالیت برون سازمانی و درون سازمانی هادیان سیاسی در سطح استان گیلان را یادآور شد و گفت: تمامی تلاش حوزه عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی گیلان بر این است که کارکنان ناجا در کنار سایر کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی استان بصیرترین کارکنان و همواره درمقابله با توطئه های دشمنان هوشیار باشند.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی گیلان با اشاره به عملکرد مقتدرانه و با بصیرت ناجا در فتنه ۸۸ و ناکامی فتنه گران و قدرت های غربی، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی اقتدارش به این است که هوشمندانه و با تبعیت از مقام معظم رهبری و زیر مجموعه رهبری حکیم انقلاب اسلامی فعالیت دارد و درتمامی زمینه ها به صورت قانونی به وظایف ذاتی خود عمل می کند.

وی با بیان اینکه وظیفه سازمان عقیدتی سیاسی در نیروی انتظامی، آموزش با موضوعات مکتبی و نظارت براحکام و موازین شرعی و دینی است، تصریح کرد: ایجاد امنیت در چهارچوب دینی بسیار مهم وضروری است که پرسنل نیروی انتظامی با حوزه باورهای دینی کاملا آشنا بوده و در این زمینه مسئولین عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی در تمامی شهرستان های گیلان فعالیت دارند.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان نیروی انتظامی وظیفه دارند که در صورت مشاهده هر گونه فعالیت خلاف شرع در چهارچوب قانون با آن برخورد کند، یادآورشد: وظیفه اداره نظارت بر اماکن عمومی که زیر مجموعه پلیس امنیت عمومی بوده و در تمامی ستادهای نیروی انتظامی در شهرستان های گیلان فعالیت دارند، بازدید میدانی از تالارها و رستوران ها و برخورد قانونی لازم با موارد خلاف شرعی است.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی گیلان مختلط بودن زن و مرد در عروسی ها همراه با بی حجابی را خلاف و حرام دانست و افزود : بر کارکنان ناجا واجب و ملزم است که با چنین تخلفاتی برخورد قانونی و واکنش لازم را نشان دهند.

حجت الاسلام والمسلمین شکری ادامه داد: متاسفانه در سال های گذشته با معضل مختلط بودن زن و مرد درعروسی های استان گیلان مواجه بودیم که در حال حاضر با رصد ویژه فرمانده انتظامی استان و فرماندهان انتظامی و زیر مجموعه اداره نظارت بر اماکن عمومی مستقر در شهرستان ها، این معضل رو به نابودی است.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی استان گیلان در مقابل خلاف شرع با قاطعیت می ایستد و برخورد قاطع و قانونی لازم با عروسی های مختلط از وظایف صد درصدی اداره نظارت بر اماکن عمومی است که با جدیت تمام انجام می شود.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی گیلان خواستار همکاری صنوف و اتحادیه های مربوطه با نیروی انتظامی در مقابله با این معضل شد.

حجت الاسلام والمسلمین شکری هدف سازمان عقیدتی سیاسی در نیروی انتظامی را افزایش سرعت فعالیت این نیرو عنوان کرد و گفت: نیروی انتظامی همواره گوهری در وجود خود دارد که آن هم دینداری و التزام عملی به ولایت فقیه است.

وی با بیان اینکه عقیدتی سیاسی رکن مهمی در نیروی انتظامی محسوب می شود، اظهار کرد: نیروی انتظامی در کنار ماموریت ها و اقدامات انتظامی خود علاوه بر انجام کار پلیسی در عرصه نظم و امنیت، چون خود را همواره سرباز ولایت می داند، بر مبانی عقیدتی و سیاسی دقت خاصی داشته است.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی گیلان تاکید کرد: با توجه به مأموریت ها و مسئولیت های خطیر نیروی انتظامی، قرار گرفتن در پناه قرآن کریم، ضروری ترین مسئله است و اگر می بینیم که پلیس ما یک پلیس مقتدر، بصیر، مومن و دیندار است ناشی از ارتقای باورهای دینی وبصیرت افزایی کارکنان ناجا است.