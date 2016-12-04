  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۳۸

هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس؛

اورتون و منچستر یونایتد به تساوی رضایت دادند

اورتون و منچستر یونایتد به تساوی رضایت دادند

دیدار تیم های فوتبال اورتون و منچستر یونایتد در هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس با تساوی خاتمه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال اورتون و منچستر یونایتد روز یکشنبه در چارچوب هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با تساوی یک بر یک پایان یافت.

زلاتان ابراهیمیووچ در دقیقه ۴۳ شیاطین سرخ را پیش انداخت اما لیتون بینز (۸۹ - پنالتی) کار را به تساوی کشاند. این ضربه پنالتی را مروانه فلینی که در دقیقه ۸۵ به میدان رفته بود با بی احتیاطی تقدیم میزبان کرد.

منچستر یونایتد با این تساوی ۲۱ امتیازی شد و در رده ششم جدول قرار گرفت. اورتون هم با ۲۰ امتیاز در مکان هشتم جدول ایستاده است.

کد مطلب 3840786

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها