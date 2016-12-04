اورتون و منچستر یونایتد به تساوی رضایت دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال اورتون و منچستر یونایتد روز یکشنبه در چارچوب هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با تساوی یک بر یک پایان یافت.

زلاتان ابراهیمیووچ در دقیقه ۴۳ شیاطین سرخ را پیش انداخت اما لیتون بینز (۸۹ - پنالتی) کار را به تساوی کشاند. این ضربه پنالتی را مروانه فلینی که در دقیقه ۸۵ به میدان رفته بود با بی احتیاطی تقدیم میزبان کرد.

منچستر یونایتد با این تساوی ۲۱ امتیازی شد و در رده ششم جدول قرار گرفت. اورتون هم با ۲۰ امتیاز در مکان هشتم جدول ایستاده است.