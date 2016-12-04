جشن بزرگ روز جهانی معلولان در گناوه برگزار شد

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن خیریه حضرت بقیه الله (عج) شهرستان گناوه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این آئین اظهار داشت: معلولان هر جامعه‌ای بیشتر از هر چیزی نیازمند درک عمیق مسئولان و مردم از توانمندی های آنها هستند.

حسین حسینی گفت: باید در جامعه ما شرایطی را فراهم کرد تا بتوان این قشر نیز همانند سایر اقشار جامعه به زندگی بپردازد و حقوق آنها در زمینه های گوناگون چون مناسب سازی معابر شهری، بحث استخدام در دستگاه ها و ... مد نظر مسئولان قرار گیرد.

حسینی بیان داشت: همه باید در فراهم سازی شرایط زندگی بهتر برای این قشر خاص جامعه تلاش کنیم و این مهم نیازمند یک همت جمعی وهمراهی مردم و مسئولان در کنار یکدیگر است.

وی خاطرنشان ساخت: در این راستا انجمن خیریه بقیه الله شهرستان گناوه نیز در طول سال‌های فعالیت خود تلاش بسیار کرده تا بتواند به گونه‌ای به کمک معلولان رفته و در حد توان خود از آنان حمایت کند.

حسینی ادامه داد: حمایت از معلولان از جمله مهمترین دستور کار انجمن خیریه حضرت بقیه الله (عج) شهرستان گناوه است که در این راستا توانسته ایم گام های خوبی برداشته و امیدواریم که این حرکت که بتوانیم آن را توسعه دهیم.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن خیریه حضرت بقیه الله (عج) شهرستان گناوه گفت: استفاده از توانمندی های معلولان جامعه بسیار ارزنده و شایسته است و باید شرایطی به وجود آورد که از خانه نشینی معلولان پیشگیری و حضور موثر آنها در جامعه بیشتر شود.

عضو هیئت مدیره انجمن خیریه حضرت بقیه الله (عج) شهرستان گناوه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشن به مناسبت روز جهانی معلولان و پاسداشت منزلت آنها در گناوه برگزار شد.

روح الله فروتن گفت: در این راستا از دانش آموزان مدرسه استثنایی محبت، توانخواهان مرکز توانبخشی پسران گلهای آسمانی و مرکز توانبخشی کوشا با اهدا جوایزی تجلیل به عمل آمد.

فروتن بیان داشت: در این جشن بزرگ که مسئولان مدرسه محبت، مسئولان و مربیان مراکز توانبخشی و خانواده های معلولان حضور داشتند بخش هایی از این جشن توسط آنها همچون اجرای سرود و دکلمه انجام شد.

وی در ادامه بیان داشت: در شهرستان گناوه سه مرکز توانبخشی معلولان و یک مدرسه استثنایی وجود دارد که به معلولان خدمات مختلف آموزشی، توانبخشی و ... ارائه می کند.

عضو هیئت مدیره انجمن خیریه حضرت بقیه الله (عج) شهرستان گناوه گفت: بسیار خوشحالیم که در کنار این مراکز آموزشی و توانبخشی در راستای کاستن آلام جامعه معلولان شهرستان گام برمی داریم و امیدواریم که بتوانیم زمینه شکوفایی توانمندی های آنها را فراهم سازیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین برنامه مختلفی همچون دو میان پرده طنز، اجرای سرود توسط دانش آموزان معلول و ... انجام شد و غلامحسین حسینی رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان بوشهر، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان گناوه و معاون پرورشی این اداره حضور داشتند.