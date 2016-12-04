۱۸ کیلومتر از محور بجنورد به جنگل گلستان زیر بار ترافیک رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره روابط عمومی راه و شهرسازی خراسان شمالی، علی‌اصغر بدیعی مقدم اظهار کرد: از این ۱۸ کیلومتر ۶ کیلومتر آن از سمت آشخانه به مهمانک است که در این محور تعریض از طرفین و نصب جداکننده نیوجرسی مفصلی برای اولین بار در استان خراسان شمالی انجام‌شده است.

وی تصریح کرد: ۱۲ کیلومتر دیگر آن نیز از سمت روستای رباط قره بیل به سمت روستای اسپاخو نیز زیر بار ترافیک رفته است.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی به اعتبار کل این ۱۸ کیلومتر اشاره کرد و افزود: مقدار اعتبار هزینه شده برای این ۱۸ کیلومتر ۳۰۰ میلیارد ریال است.

بدیعی مقدم بیان داشت: با این ۱۸ کیلومتر جمعاً ۵۳ کیلومتر از محور بجنورد به جنگل گلستان بااعتبار کل ۸۰۰ میلیارد ریال زیر بار ترافیک رفته است که به‌زودی توسط مقامات کشوری مورد بهره‌برداری رسمی قرار می‌گیرد.