عقلانیت سیاسی در استان کرمان ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی بعدازظهر یکشنبه در همایش ائمه جمعه استان کرمان وحدت حول محور ولایت را لازمه توسعه و پیشرفت جامعه و اولین سیاست استان کرمان دانست و اظهار کرد: باید از توان بخش خصوصی و مردم برای آبادانی استفاده کرد.

وی از کرمان به عنوان استان پیشتاز در واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی نام برد و گفت: در حال حاضر هزار میلیارد تومان پروژه در این استان به بخش خصوصی واگذار شده است.

رزم حسینی به نقش ائمه جمعه در اجرای ایده مثلث توسعه اقتصادی اشاره و تصریح کرد: این ایده اثرات مثبتی به همراه داشته و مورد استقبال مسئولان کشوری قرار گرفته است.

استاندار کرمان به جایگاه روحانیت بین مردم اشاره کرد و ادامه داد: باید از این ظرفیت برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده شود.

وی به اقدامات صورت گرفته در قلعه گنج اشاره و تصریح کرد: مقام معظم رهبری در دو جلسه علنی رسما از این شهرستان یاد کردند و فرمودند بروید قلعه گنج را ببینید و این مسئله برای ما بسیار ارزشمند است.

رزم حسینی از عزم جدی برای مردمی کردن اقتصاد در استان کرمان خبر داد و افزود: ۱۵ موسسه ملی الگوی قلعه گنج در استان را متقبل شده اند.

وی از معرفی ۵۴۰ واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات بانکی در استان کرمان خبر داد و افزود: تاکنون دو هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای گفته شده پرداخت شده است.

رزم حسینی به تدوین منشور همدلی در استان کرمان اشاره و تصریح کرد: در کرمان زمینه به گونه ای فراهم شده که فعالیت تمام گروه های فعال در چارچوب قانون می تواند ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به تحقق عقلانیت سیاسی در استان کرمان افزود: در حال حاضر فضای استان کرمان بسیار مطلوب است.