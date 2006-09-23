ايران بايد صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي خود را اثبات كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه فاينشنال تايمز چاپ آلمان ، " فرانك - والتر اشتاين ماير " در ادامه سخنان خود در شصت و يكمين اجلاس ساليانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك اظهار داشت: ايران بايد گامهاي موثري را براي حل صلح آميز پرونده هسته اي خود بردارد .

با وجودي كه ايران با همكاري هاي مستمر و سازنده خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي، تمام گامهاي لازم را حتي فراتر از تعهدات خود براي اثبات صلح آميز بودن برنامه هسته اي خود برداشته است و بازرسان آژانس نيز با وجود جنجال سازي غرب به ويژه آمريكا واتهامات آنها مبني بر تلاش تهران براي دستيابي به بمب اتمي، هيچ مدرك و نشانه اي به دست نياورده اند، وزير امورخارجه آلمان گفت : انتظار داريم ايران بيش از پيش اعتمادسازي كند .

اشتاين ماير افزود : يك سيگنال دوستانه از سوي ايران مي تواند درهاي پيشرفت به حل موضوع هسته اي ايران را باز كند .

اين در حالي است كه مقامهاي ايران هيچگاه مذاكره با ايران را رد نكرده و علاقه مندي خود را براي تحقق اين امر اعلام كرده اند .

اشتاين ماير در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اوضاع خاورميانه اظهار داشت : روند صلح در خاورميانه نيازمند تحرك جدي جامعه بين المللي است .

وزير امورخارجه آلمان تصريح كرد : باتوجه به نقاط مشترك فرهنگها و مذاهب مي توان راهكار تاثيرگذاري را براي حل بحران خاورميانه پيدا كرد .

" اشتاين ماير " پيش از اين خواستار برگزاري نشست ويژه كميته چهارجانبه براي بحث و تبادل نظر به منظور يافتن يك راهكار مناسب در حل بحران خاورميانه شده بود .