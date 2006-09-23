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۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۲۲

وزير امورخارجه آلمان :

ايران بايد صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي خود را اثبات كند

وزير امورخارجه آلمان شب گذشته در سخناني در مجمع عمومي سازمان ملل با اشاره به موضوع هسته اي ايران اظهار داشت كه ايران بايد صلح آميز بودن برنامه هسته اي خود را ثابت كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه فاينشنال تايمز چاپ آلمان ، " فرانك - والتر اشتاين ماير " در ادامه سخنان خود در شصت و يكمين اجلاس ساليانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك اظهار داشت: ايران بايد گامهاي موثري را براي حل صلح آميز پرونده هسته اي خود بردارد .

با وجودي كه ايران با همكاري هاي مستمر و سازنده خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي، تمام گامهاي لازم را حتي فراتر از تعهدات خود براي اثبات صلح آميز بودن برنامه هسته اي خود برداشته است و بازرسان آژانس نيز با وجود جنجال سازي غرب به ويژه آمريكا واتهامات آنها مبني بر تلاش تهران براي دستيابي به بمب اتمي، هيچ مدرك و نشانه اي به دست نياورده اند، وزير امورخارجه آلمان گفت : انتظار داريم ايران بيش از پيش اعتمادسازي كند .

اشتاين ماير افزود : يك سيگنال دوستانه از سوي ايران مي تواند درهاي پيشرفت به حل موضوع هسته اي ايران را باز كند .

اين در حالي است كه مقامهاي ايران هيچگاه مذاكره با ايران را رد نكرده و علاقه مندي خود را براي تحقق اين امر اعلام كرده اند .

اشتاين ماير در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اوضاع خاورميانه اظهار داشت : روند صلح در خاورميانه نيازمند تحرك جدي جامعه بين المللي است .

وزير امورخارجه آلمان تصريح كرد : باتوجه به نقاط مشترك فرهنگها و مذاهب مي توان راهكار تاثيرگذاري را براي حل بحران خاورميانه پيدا كرد .

" اشتاين ماير " پيش از اين خواستار برگزاري نشست ويژه كميته چهارجانبه براي بحث و تبادل نظر به منظور يافتن يك راهكار مناسب در حل بحران خاورميانه شده بود .

کد مطلب 384080

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