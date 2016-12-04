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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۵۰

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

مشکلات ۶۶۰ واحد تولیدی چهارمحال و بختیاری بررسی شد

مشکلات ۶۶۰ واحد تولیدی چهارمحال و بختیاری بررسی شد

شهرکرد- مدیر کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: مشکلات ۶۶۰ واحد تولیدی چهارمحال و بختیاری در ستاد تسهیل رفع موانع تولید بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نعیم امامی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: در زمینه افزایش ظرفیت واحدهای نیمه فعال با استفاده از مصوبات کارگروه، ستاد تسهیل رفع موانع تولید رتبه دوم را در کشور به دست آورد.

وی در ادامه گفت: این استان در بخش رفع و حذف مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و افزایش تولید چهارمحال و بختیاری رتبه اول را به خود اختصاص داد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تاکنون در ستاد تسهیل مشکلات ببش از ۶۶۰ واحد نیمه فعال بررسی و برطرف شده است.

امامی گفت: مشکلات هفت واحد صنعتی اعم از وثایق بانکی، زیرساخت ها، تسهیلات، جریمه ها و تامین سوخت نیز با همکاری دستگاه های اجرایی مربوطه رفع شد.

کد مطلب 3840803

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