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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۰۰

برگزاری کنگره میان‌دوره‌ای جراحان ایران در بیمارستان قائم مشهد

برگزاری کنگره میان‌دوره‌ای جراحان ایران در بیمارستان قائم مشهد

مشهد ـ دبیر اجرایی کنگره میان‌ دوره‌ای جراحان ایران، گفت: پنجاه و پنجمین کنگره میان‌دوره‌ای جامعه جراحان خراسان رضوی با عنوان تکنیک‌های جراحی کم تهاجمی در بیمارستان قائم مشهد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، بابیان اینکه پنجاه و پنجمین کنگره میان‌دوره‌ای جامعه جراحان خراسان رضوی با عنوان تکنیک‌های جراحی کم تهاجمی در بیمارستان قائم مشهد برگزار می‌شود، اظهار کرد: کنگره تکنیک‌های جراحی کم تهاجمی، بزرگ‌ترین کنگره‌ در یک مرکز دانشگاهی بوده که به دو صورت عمومی و تخصصی از  ۱۶تا ۱۹ آذرماه جاری برگزار می‌شود.

وی افزود: مشهد برجسته‌ترین جراحان عمومی و تخصصی در کشور را دارد، همچنین در خصوص سطح علمی و استفاده از فناوری‌های روز دنیا، جراحان مشهد جایگاه خوبی در کشور به خود اختصاص داده‌اند.

دبیر اجرایی کنگره میان‌دوره‌ای جراحان ایران، هدف از این کنگره را در چند سطح عنوان و تصریح کرد: جراحی‌هایی از قبیل چشم، زنان، عروق و آندوواسکولار، قلب، مغز و اعصاب، فک و صورت، توراکس، اطفال، ستون فقرات، پلاستیک و ترمیمی، همچنین رشته‌های اورولوژی، ارتوپدی و بیهوشی از محورهای این کنگره هستند.

وی ادامه داد: ۱۵۰ مقاله به دبیرخانه ارسال‌شده است که از مجموع این مقالات ،۶۰ مقاله در قالب سخنرانی و ۲۲ مقاله در قالب پوستر ارائه می‌شود.

رضا باقری ابراز کرد: در حاشیه این همایش به‌صورت ویدئوکنفرانس، پنج عمل جراحی در اتاق عمل بیمارستان قائم (عج) به‌صورت زنده و پیشرفته انجام می‌شود و در سالن همایش به تصویر درمی‌آید.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مشهد بعد از شیراز، دومین مرکز پیوند ریه در ایران است و تا کنون سه پیوند ریه در این شهر انجام‌شده است.

دبیر اجرایی کنگره میان‌دوره‌ای جراحان ایران، ادامه داد: همچنین با انجام ۲۳ پیوند قلب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چهارمین مرکز پیوند قلب در کشور است.

کد مطلب 3840808

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