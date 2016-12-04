به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، بابیان اینکه پنجاه و پنجمین کنگره میاندورهای جامعه جراحان خراسان رضوی با عنوان تکنیکهای جراحی کم تهاجمی در بیمارستان قائم مشهد برگزار میشود، اظهار کرد: کنگره تکنیکهای جراحی کم تهاجمی، بزرگترین کنگره در یک مرکز دانشگاهی بوده که به دو صورت عمومی و تخصصی از ۱۶تا ۱۹ آذرماه جاری برگزار میشود.
وی افزود: مشهد برجستهترین جراحان عمومی و تخصصی در کشور را دارد، همچنین در خصوص سطح علمی و استفاده از فناوریهای روز دنیا، جراحان مشهد جایگاه خوبی در کشور به خود اختصاص دادهاند.
دبیر اجرایی کنگره میاندورهای جراحان ایران، هدف از این کنگره را در چند سطح عنوان و تصریح کرد: جراحیهایی از قبیل چشم، زنان، عروق و آندوواسکولار، قلب، مغز و اعصاب، فک و صورت، توراکس، اطفال، ستون فقرات، پلاستیک و ترمیمی، همچنین رشتههای اورولوژی، ارتوپدی و بیهوشی از محورهای این کنگره هستند.
وی ادامه داد: ۱۵۰ مقاله به دبیرخانه ارسالشده است که از مجموع این مقالات ،۶۰ مقاله در قالب سخنرانی و ۲۲ مقاله در قالب پوستر ارائه میشود.
رضا باقری ابراز کرد: در حاشیه این همایش بهصورت ویدئوکنفرانس، پنج عمل جراحی در اتاق عمل بیمارستان قائم (عج) بهصورت زنده و پیشرفته انجام میشود و در سالن همایش به تصویر درمیآید.
وی تصریح کرد: در حال حاضر مشهد بعد از شیراز، دومین مرکز پیوند ریه در ایران است و تا کنون سه پیوند ریه در این شهر انجامشده است.
دبیر اجرایی کنگره میاندورهای جراحان ایران، ادامه داد: همچنین با انجام ۲۳ پیوند قلب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چهارمین مرکز پیوند قلب در کشور است.
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