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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۴۹

در چهارمحال و بختیاری؛

فعال شدن واحدهای صنعتی راکد از اقدامات دولت به شمار می رود

فعال شدن واحدهای صنعتی راکد از اقدامات دولت به شمار می رود

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: فعال شدن واحد های صنعتی راکد از اقدامات مهم دولت در این استان به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر یک شنبه با اشاره به اینکه فعال شدن واحد های صنعتی راکد از اقدامات دولت به شمار می رود، اظهار داشت: طی فعالیت دولت تلاش های بسیاری برای فعال سازی واحدهای صنعتی راکد و نیمه فعال انجام شده است.

وی عنوان کرد: طی سه سال گذشته با حل مشکلات واحدهای صنعتی اشتغال از دست رفته آنها دوباره ایجاد شد و جوانان بسیاری در این واحدهای صنعتی دوباره مشغول به فعالیت شدند.

استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: دولت یازدهم در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی گام های بلندی در این استان برداشته است.

وی عنوان کرد: هم اکنون بیش از ۳۰۰ طرح اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری اجرایی شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بیش از یک هزار و۸۹۲ میلیارد ریال تسهیلات به طرح های اقتصاد مقاومتی این استان پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: در استان چهارمحال و بختیاری از مجموع کل طرح های اقتصاد مقاومتی ۱۵۳ طرح صنعتی و ۱۵۰ طرح در بخش کشاورزی است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: با بهره برداری از طرح های اقتصاد مقاومتی زمینه ایجاد اشتغال در این استان فراهم می شود.

کد مطلب 3840812

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