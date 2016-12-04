سروری، دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، نخستین جلسه شورای مرکزی دوره چهارم جمعیت رهپویان، عصر روز یکشنبه با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و دبیرکل و مسؤولان سایر بخش های جمعیت مشخص شدند.

در ابتدای این جلسه علیرضا زاکانی دبیرکل سه دوره گذشته، ضمن بیان تاریخچه جمعیت از زمان تاسیس و ارائه گزارشی از فعالیت های جمعیت در دوره قبل، به فراز و نشیب‌های کار تشکیلاتی در کشور اشاره و اظهار امیدواری کرد، در دوره جدید خصوصا با رویکرد جوانگرایی که با افزایش تعداد اعضای جوان شورای مرکزی محقق شده است، این جمعیت بتواند در جبهه انقلاب موثرتر از گذشته عمل نماید، کما اینکه در دوره های گذشته هم جمعیت رهپویان توانست به لطف خدا در برداشتن بارهای بزرگ در جبهه انقلاب دارای توفیق باشد.

زاکانی با بیان اینکه ضروری است، روح جدیدی در تشکیلات حاکم شود و گردشی در مدیریت جمعیت اتفاق بیفتد گفت: مدتهاست که استعفای خود را از دبیرکلی نوشته ام ولی برای ضربه نخوردن به مجموعه، آن را به برگزاری کنگره و آغاز دوره چهارم موکول نموده ام؛ لذا خواهش می کنم دوستان عذر مرا برای عدم پذیرش دبیرکلی دوره جدید بپذیرند، گرچه همچون گذشته تمام تلاش خود را برای اعتلای مجموعه خواهم داشت و ذره ای از انجام وظیفه دریغ نخواهم کرد.

در ادامه به پیشنهاد چند تن از اعضای شورا، نام پرویز سروری به عنوان گزینه تصدی مسئولیت دبیرکلی مطرح و با اجماع آراء وی به این سمت برگزیده شد.

حجت الاسلام زارع، قائم مقام جمعیت رهپویان شد، همچنین آقایان حجت الاسلام بهزاد زارع و نورالدین قدیمی از جانبازان سرافراز انقلاب اسلامی به ترتیب به عنوان قائم مقام دبیرکل و معاون امور استانها و مالک شریعتی به عنوان سخنگوی جمعیت برگزیده شدند.