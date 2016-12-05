سرمایه گذاران خارجی در راه شهرک صنعتی قرچک/اروپایی ها هم آمدند

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: شهرک صنعتی قرچک بدون تردید یکی از ظرفیت های مهم اقتصادی منطقه در جنوب شرق استان تهران محسوب می شود که می تواند علاوه بر اشتغالزایی و رونق اقتصادی، زمینه توسعه منطقه و استان را فراهم کند.

کلید راه اندازی شهرک صنعتی قرچک در سال ۸۳ و با تصویب هیئت دولت زده و امید به توسعه و رونق هر چه بیشتر اقتصادی در یکی از نزدیک ترین مناطق به پایتخت فراهم شد.

واگذاری زمین برای سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در شهرک صنعتی قرچک

طی سال های پس از تصویب راه اندازی شهرک صنعتی قرچک، موضوع تملک اراضی، تغییر کاربری و عملیات ساخت شهرک با فراز و نشیب هایی همراه شد اما در نهایت در دولت یازدهم زمینه برای حضور سرمایه گذاران و واگذاری زمین فراهم گشت.

طی سال های اخیر فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران متعددی در داخل و خارج کشور برای حضور در شهرک صنعتی قرچک اعلام آمادگی کرده اند که این امر می تواند قرچک را به یکی از قطب های اقتصادی استان تهران تبدیل کند.

امتیازاتی که شهرک صنعتی قرچک از آن بهره می برد

نزدیکی شهرستان قرچک به پایتخت، خطوط ریلی و راه آهن در کنار فاصله اندک این منطقه تا فرودگاه امام(ره) فرصت کم نظیری را در اختیار سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و تولیدی قرار داده است.

مسئولان شهرک صنعتی قرچک به همراه مدیران شهرستانی نیز تلاش کرده اند تا با ارتقای زیرساخت های لازم در این شهرک، بیش از پیش زمینه را برای حضور سرمایه گذاران فراهم آورند.

حضور فعالان اقتصادی از کشورهایی نظیر چین و لهستان برای سرمایه گذاری در شهرک صنعتی قرچک نوید بخش آینده ای روشن است

حضور سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی از کشورهایی نظیر چین و لهستان برای سرمایه گذاری در شهرک صنعتی قرچک نوید بخش آینده ای روشن برای این قطب اقتصادی در جنوب شرق استان تهران است.

حمید تاجیک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرک صنعتی قرچک را باید قطب اقتصادی این منطقه دانست که علیرغم جوان بودن، در حال جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.

وی افزود: بدون تردید هر چه زمینه و بستر حضور فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف در این شهرک صنعتی فراهم شود، می توان آینده روشن تری را برای اقتصاد قرچک متصور شد.

تاجیک ادامه داد: رونق تولید و حضور فعالان اقتصادی، توسعه شهرستان قرچک را به همراه خواهد داشت و بدون تردید نقش آن را می توان در رونق اقتصادی قرچک مشاهده کرد.

وی با اشاره به نقش تسهیلات برای ترغیب فعالان اقتصادی برای حضور در شهرک صنعتی قرچک عنوان کرد: هر چه زیرساخت ها بویژه محورهای مواصلاتی در شهرک صنعتی قرچک تقویت شود، زمینه برای حضور سرمایه گذاران بیش از پیش فراهم می شود.

مسعود مرسلپور فرماندار شهرستان قرچک در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که شهرک صنعتی این منطقه یک ظرفیت بزرگ برای توسعه اقتصادی محسوب می شود، اظهار داشت: تلاش شده است تا از ظرفیت های موجود در شهرستان برای پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده در شهرک صنعتی قرچک استفاده شود.

حضور سرمایه گذاران چینی برای فعالیت در شهرک صنعتی قرچک

تلاش برای حضور هر چه بیشتر فعالان اقتصادی در شهرک صنعتی قرچک

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای ارتقای زیرساخت ها و امکانات موجود در شهرک صنعتی قرچک افزود: برای موفقیت هر چه بیشتر شهرک صنعتی قرچک، جلسات متعددی با مدیران و مسئولان در حوزه های مختلف برگزار شده است و تلاش داریم تا حداکثر استفاده را از این شهرک ببریم.

نزدیکی شهرک صنعتی قرچک به پایتخت و وجود امکانات و تأسیسات زیربنایی می تواند به حضور سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی کمک کند

مرسلپور با تأکید بر استقبال سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برای حضور در شهرک صنعتی قرچک ادامه داد: برخی صنوف بزرگ برای حضور در شهرک صنعتی قرچک اعلام آمادگی کرده اند و ما آمادگی لازم را برای حضور فعالان تولیدی در بخش های مختلف داریم.

وی اضافه کرد: تسهیلات و مشوق های مناسبی برای حضور فعالان اقتصادی و تولیدی در شهرک صنعتی قرچک پیش بینی شده است و از طرف دیگر نزدیکی این شهرک به پایتخت و وجود امکانات و تأسیسات زیربنایی می تواند به حضور سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی کمک کند.

حضور فعالان اقتصادی خارجی برای سرمایه گذاری در شهرک صنعتی قرچک

فرماندار شهرستان قرچک با تأکید بر این نکته که تمایل برای سرمایه گذاری در شهرک صنعتی قرچک فقط مختص فعالان اقتصادی داخلی نیست، بیان داشت: طی ماه های اخیر شاهد حضور برخی از هیئت های اقتصادی و سرمایه گذاران اقتصادی به منظور رایزنی برای حضور در شهرک صنعتی قرچک بودیم که این امر مایه خرسندی است.

وی متذکر شد: مسئولان شهرستان قرچک آماده پذیرایی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای حضور در شهرک صنعتی این شهرستان هستند و از این امر استقبال می کنند.

مرسلپور با اشاره به این نکته که کارخانه های متعددی در شهرک صنعتی قرچک در حال احداث است، بیان داشت: بیش از ۷۰ کارخانه در شهرک صنعتی قرچک در حال احداث است که می تواند به توسعه و رشد شهرستان کمک کند.

حضور سرمایه گذاران لهستانی در قرچک

فرماندار شهرستان قرچک با تأکید بر تلاش های صورت گرفته برای اضافه شدن به مساحت شهرک صنعتی این شهرستان اظهار داشت: با توجه به استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی، ۳۰۰ هکتار به مساحت شهرک صنعتی قرچک اضافه شد تا زمینه برای حضور فعالان اقتصادی علاقه مند فراهم شود.

وی ادامه داد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است، شهرک صنعتی قرچک می تواند در توسعه و رشد توانمندی اقتصادی کشور موثر باشد.

مرسلپور اضافه کرد: بدون تردید فعالیت شهرک صنعتی قرچک می تواند علاوه بر رشد و رونق تولید در منطقه به اشتغال جوانان و علاقه مندان جویای کار نیز کمک شایانی را کند.

وی گفت: به منظور توسعه زیرساخت های شهرک صنعتی قرچک تلاش می شود تا محورهای مواصلاتی این منطقه تقویت شده و ضمن اتصال جاده ای به جاده اصلی قرچک، بستر لازم برای احداث جاده دو بانده ویژه شهرک صنعتی این شهرستان فراهم شود.

به هر ترتیب امروز شهرک صنعتی قرچک می تواند بسیاری از جوانان جویای کار در منطقه را به آرزوی خود رسانده و توسعه هر چه بیشتر اقتصادی جنوب شرق استان تهران را رقم بزند، باید منتظر ماند و دید که حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی تا چه حد به اهداف از پیش تعیین شده کمک خواهد کرد.