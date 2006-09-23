توليد علم و نظريه پردازي نيازمند رويكرد فرايندي است

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام رضا غلامي، دبير هيئت حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي ، نقد و مناظره در سخنراني خود در جمع محققان پروژه تحقيقاتي توسعه علم و فناوريِ دانشگاه عالي دفاع ملي با بيان اين مطلب گفت : نمي توان به موضوع گسترش نظريه پردازي در علوم انساني به منزله يك پروژه دولتي نگريست چراكه نظريه پردازي در يك پروسه نامحدود و در يك شرايط طبيعي صورت خواهد گرفت.

وي افزود: وظيفه اصلي دولت در اين مقطع بسترسازي فرهنگي، مديريتي و اقتصادي و مساعد كردن موقعيت نظام آموزشي و پژوهشي براي گسترش نظريه پردازي در مسير نيازهاي كشور است.

حجت الاسلام غلامي يادآور شد: نبايد در تهيه نقشه كلان توسعه علمي در زمينه علوم انساني و تدوين برنامه كه ضرورتي اجتناب ناپذير است، از توجه به مقتضيات خاص علوم انساني و هر يك از رشته هاي آن غافل شد.

دبير هيئت حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي تأكيد كرد برنامه ريزي و تدوين ضوابط جديد نبايد به محدود كردن آزادي محققان و يا بستن دست هاي آنها در انتخاب گزينه هاي گوناگون بينجامد و يا نوعي رويكرد كميت گرا را در پژوهش نهادينه نمايد.



