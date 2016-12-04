نقدهای طرح تحول سلامت غیرحرفه ای بود

به گزارش خبرنگار مهر، تقی ریاحی عصر یکشنبه در نشست خبری رییس دانشگاه با اصحاب رسانه که در حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان برگزار شد، گفت: طرح تحول نظام سلامت نقطه اتکایی برای افزایش سطح آگاهی مردم بوده است.

ریاحی با بیان اینکه در طرح تحول نظام سلامت نگاه های نقادانه و غیر حرفه ای داشتیم، گفت: این طرح وابسته به وزارت بهداشت و طرح دولت نیست، هر چند دولت در میثاق خودش با مردم دارد به این تعهد با همه معذوریات خود عمل کرده است.

وی افزود: طرحی به این عظمت تجربه بسیار سنگینی بود چون موضوع سلامت در کنار مقوله امنیت برای مردم مهم است و ما تا حدودی توانسته ایم بارمالی خانواده ها را کاهش دهیم.

ریاحی با بیان اینکه هدفمندی یارانه ها که جزو طرح تحول سلامت در سال ۹۴ و ۹۵ بود، تحقق پیدا نکرده است تاکید کرد: علیرغم همه فشارها که به بدنه دولت وارد شد ما خدشه ای بر بار خدمات خود وارد نکردیم.

وی با بیان اینکه مردم با بزرگواری خود از بسیاری نقایص ما چشم پوشی می کنند، اظهار کرد: بزرگترین دغدغه ما در حوزه درمان و بستری بوده که در سفر وزیر پروژه هایی را توانستیم افتتاح کنیم و در بندرگز در چندروز آینده به کمک خیرین ارائه خدمت خواهیم داشت.

هزار تخت بیمارستانی جدید در گلستان اضافه شد

ریاحی در ادامه بیان کرد: در سه سال گذشته حدود هزار تخت جدید افزایش داشتیم که بخشی از آنها تخت های جایگزین هم بوده و ۷۵۰ تا ۸۰۰ تخت جدید در گنبد، گرگان و کردکوی اضافه خواهد شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: بزرگترین ظرفیت درمانی گرگان که بیش از سه دهه بود، بیمارستان پنج آذر است و ظرفیت خوب درمانی در اورژانس ترومای پنج آذر بهره برداری خواهد شد.

وی افزود: تنگناها در گرگان و گنبد به ما وقت پروژه های جدید نمی دهد.

ریاحی به ایجادفضاهای جدید اشاره کرد و گفت: نمونه ای از این فضاها غربالگری سرطان است که باید راه اندازی شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان تاکید کرد: در حوزه سرپایی برای چهار پروژه در گنبد و کردکوی که تجهیز آن در این هفته انجام خواهد شد از ظرفیت خیرین برخوردار می شویم.

ریاحی تصریح کرد: در حوزه سوختگی و قلب هم چرخه خدمتی جدیدی آغاز خواهد شد که نمونه آن پروژه گنبد است.

وی افزود: در حوزه روانپزشکی در گرگان و گنبد باید مراکز درمانی داشته باشیم.

چهار مرکز دیالیز در گلستان افتتاح می شود

رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان به افتتاح چهار مرکز دیالیزاشاره کرد و گفت: این مراکز در مناطق صعب العبور مثل مراوه تپه و گالیکش بهره برداری خواهند شد تا بتواند سختی را برای مردم کم کند.

ریاحی افزود: پروژه دیالیز در گنبد و گرگان تعریف شده که امیدواریم این پروژه ها به موقع تحویل داده شود.

وی با بیان اینکه بحث نظام ارجاع تعهد دولت بودخ است تصریح کرد: آمادگی داریم این نظام در کنار پروژه الکترونیکی داشته باشیم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان در ادامه گفت: در بحث بهداشت اتفاق مبارکتری در حال انجام است که تا پایان دولت در تابستان ۹۶ بیش از ۸۰ درصد پروژه ها رونمایی خواهد شد؛ مرکز جامع سلامت تحول، پایگاه بهداشت ساخته خواهد شد که نمونه آن اوزینه است که تلفیقی از اورژانس ۱۱۵ و کلینیک و دندانپزشکی است.

وی گفت: در حوزه پژوهش در حال بهره برداری مبحث سلول‌های بنیادی هستیم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه مطالبه های زیادی داریم افزود: شهرک سلامت در گنبد و گرگان از مطالبه های مهم ما است که جانمایی های هر کدام مشخص شده است.

ریاحی تصریح کرد: علیرغم همه تنگناها برای مردم خدمات خود را ارایه کرده ایم و جنس خدمات ما به سوی کیفیت پیش رفته است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در این نشست به آخرین وضعیت سرطان در استان اشاره کرد و گفت: در خانم ها به ازای هر ۱۰۰هزار نفر ۱۴۷ مورد که عمده ترین آنها پستان، مری، روده بزرگ، معده و خون بوده و در آقایان ۱۹۷ مورد در ۱۰۰هزار نفر که عمده ترین آنها معده، روده بزرگ، ریه و پروستات بوده است.

محمدرضا هنرور تاکید کرد: در سطح ملی برای استان پروژه هایی در حوزه سه بیماری سرطان پستان، رحم و روده بزرگ تعریف شده تا با اقدامات پیشگیرانه و آنچه علائم نشان می دهد شناسایی ها انجام شود.