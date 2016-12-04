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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۰۶

تقدیر از قهرمان تالاب همزمان با روز جهانی تالابها

تقدیر از قهرمان تالاب همزمان با روز جهانی تالابها

هرساله همزمان با روز جهانی تالابها در ۱۴ بهمن ماه (۲فوریه) از کسانی که خدمات ارزنده ای نسبت به احیای تالاب های کشور داشته اند به عنوان قهرمان تالاب قدردانی می شود .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، برای شناسایی، جمع­ آوری و طبقه­ بندی تجربیات موفق مرتبط با حفاظت بهینه اکوسیستمهای تالابی و تشویق و گسترش فرهنگ تالابی در کشور، برنامه سالانه انتخاب قهرمان تالاب طبق روال هر سال همزمان با روز جهانی تالابها برگزار می شود.

جایزه قهرمان تالاب در سه بخش فعالیتهای تحقیقاتی- مطالعاتی و فعالیتهای اجرایی و مشارکت مردمی اهداء خواهد شد. کلیه افراد حقیقی و حقوقی می­توانند در این رقابت شرکت نمایند.

مهلت ارسال مدارک تا ۲۰ دی ماه ۱۳۹۵ است. فرمهای دریافتی توسط کمیته داوران بررسی و نتایج آن در روز جهانی تالابها ۱۳ بهمن ماه اعلام خواهد شد . به نفرات برتر جوایزی اهداء خواهد شد.

لطفاً اطلاعات درخواستی را به آدرس تهران- اتوبان حکیم- پارک طبیعت پردیسان- ساختمان اداری موزه تنوع زیستی- بلوک E  دفتر زیستگاهها و امور مناطق یا آدرس پست الکترونیک  wetlands۲۰۱۷@gmail.com  ارسال نمایید. ضمناً فرم مربوطه در سایت اینترنتی www.doe.irدر بخش معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی،دفتر زیستگاهها و امور مناطق نیز  موجود است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۲۷۸۱۹۰۴  تماس حاصل کنید.

کد مطلب 3840824

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