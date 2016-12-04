تقدیر از قهرمان تالاب همزمان با روز جهانی تالابها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، برای شناسایی، جمع­ آوری و طبقه­ بندی تجربیات موفق مرتبط با حفاظت بهینه اکوسیستمهای تالابی و تشویق و گسترش فرهنگ تالابی در کشور، برنامه سالانه انتخاب قهرمان تالاب طبق روال هر سال همزمان با روز جهانی تالابها برگزار می شود.

جایزه قهرمان تالاب در سه بخش فعالیتهای تحقیقاتی- مطالعاتی و فعالیتهای اجرایی و مشارکت مردمی اهداء خواهد شد. کلیه افراد حقیقی و حقوقی می­توانند در این رقابت شرکت نمایند.

مهلت ارسال مدارک تا ۲۰ دی ماه ۱۳۹۵ است. فرمهای دریافتی توسط کمیته داوران بررسی و نتایج آن در روز جهانی تالابها ۱۳ بهمن ماه اعلام خواهد شد . به نفرات برتر جوایزی اهداء خواهد شد.

لطفاً اطلاعات درخواستی را به آدرس تهران- اتوبان حکیم- پارک طبیعت پردیسان- ساختمان اداری موزه تنوع زیستی- بلوک E دفتر زیستگاهها و امور مناطق یا آدرس پست الکترونیک wetlands۲۰۱۷@gmail.com ارسال نمایید. ضمناً فرم مربوطه در سایت اینترنتی www.doe.irدر بخش معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی،دفتر زیستگاهها و امور مناطق نیز موجود است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۲۷۸۱۹۰۴ تماس حاصل کنید.