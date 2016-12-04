مشارکت ۷۷ درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای کی آی، بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی مقام های دولتی ازبکستان از شرکت ۷۷ درصدی مردم این کشور در انتخابات ریاست جمهوری تا ساعت ۱۷ به وقت محلی تاشکند خبر دادند.

کمیسیون انتخاباتی ازبکستان با اعلام و تایید این آمار از آغاز این انتخابات در ساعت ۶ صبح امروز به وقت محلی ازبکستان خبر داد.

گفته می شود ۲۰,۴۲۸,۸۹۱ نفر از شهروندان این کشور حائز صلاحیت رای دادن شناخته شده اند.

همچنین حدود ۱۴۰۰ روزنامه نگار داخلی و بین المللی برای پوشش مستقیم روند انتخابات در این کشور حاضر شده اند.

در این دور از انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان چهار نامزد با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت که عبارتند از: «شوکت میرزاییوف» از حزب لیبرال دمکرات، «سرور اوتاموراتوف» از حزب «تکلنیش ملی»، «نریمان عمروف» از حزب عدالت و «حاتم جان کتمانوف» از حزب دمکراتیک خلق.

تحلیلگران سیاسی مسائل ازبکستان معتقدند نامزد اصلی این انتخابات «شوکت میرزایوف»، نخست وزیر این کشور است که پس از مرگ «اسلام کریموف»، رئیس جمهور فقید این کشور تا زمان برگزاری انتخابات به جانشین موقت وی نیز اعلام شده بود.