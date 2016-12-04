۲۰ کشور دارای بیشترین تنوع زیستی جهان گردهم آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، نشست عالیرتبه سیزدهمین کنگره جهانی تنوع زیستی از روز جمعه دوازدهم آذر ماه ۱۳۹۵ به مدت دو روز در شهر کنکون مکزیک برگزار شد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در راس هیاتی شامل نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت جهاد کشاورزی جهت حضور درنشست عالیرتبه و متعاقب آن سیزدهمین نشست تنوع زیستی و پروتکل های وابسته کارتاهنا وبه کنکون سفر کردند.

بنابر این گزارش، افتتاحیه نشست عالیرتبه اعضای متعاهد کنوانسیون تنوع زیستی با حضور تعداد زیادی از وزرا و معاونین وزرای محیط زیست دولتها و شرکت تقریبا اکثر ارگانها و سازمانهای بین المللی فعال در حوزه محیط زیست برای اولین بار در تاریخ کنوانسیون تنوع زیستی دو روز قبل از نشست کارشناسی برگزار شد.

در اولین روز نشست تخصصی وزرای محیط زیست با موضوع لزوم جریان سازی تنوع زیستی در کشاورزی، معاون محیط زیست طبیعی ایران، فرهاد دبیری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با ارائه مثالی از تجربه موفق ایران در اجرای پروژه کشاورزی پایدار در حوزه دریاچه ارومیه با مشارکت جوامع محلی به ویژه زنان و جوانان، بر لزوم هم افزایی سازمانهای متولی تنوع زیستی و کشاورزی جهت نیل به کشاورزی پایدار، لزوم آگاهی رسانی و استفاده از تکنولوژی های جدید و برنامه ریزی بلند مدت در همسوسازی حفاظت از تنوع زیستی و کشاورزی پایدار تاکید کرد.

گردهمایی ۲۰ کشور دارای بیشترین تنوع زیستی جهان در دومین روز کنگره جهانی تنوع زیستی

این گزارش می افزاید، مقامات عالیرتبه محیط زیست ۲۰ کشور دارای بیشترین تنوع زیستی جهان ((Like Minded Megadiverse Countries, LMMCs شامل کشورهای بولیوی، برزیل، چین، کلمبیا، کاستاریکا، کنگو، اکوادور، اتیوپی، گواتمالا، هند، اندونزی، ایران، کنیا، ماداگاسکار، مالزی، مکزیک، پرو، فیلیپین، آفریقای جنوبی، ونزوئلا در حاشیه دومین روز از نشست عالیرتبه سیزدهمین نشست اعضای متعاهد تنوع زیستی جهت بررسی راههای ارتقای سرمایه های طبیعی شان از طریق هدف ۱۱ آیچی در موضوع مناطق حفاظت شده گرد هم آمدند.

در این نشست دو ساعته کشورها ضمن مذاکره در خصوص نقش مهم مناطق حفاظت شده در حفاظت از تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی، بیاینه ای را در ۱۶ بند به تصویب رساندند. یکی از بندهای این بیانیه به توجه بیشتر به این کشورها به عنوان کشورهای دربرگیرنده ۳۶% از مناطق حفاظت شده خشکی جهان و در برگیرنده ۴۸۰ از ۸۲۱ منطقه زیست بومی (Ecoregion)، تاکید می کند.

هدف ۱۱ آیچی به افزایش مناطق حفاظت شده و بهبود وضعیت آنها می پردازد. تا پایان سال ۲۰۲۰، حداقل ۱۷ درصد از مناطق خشکی و آبهای داخلی و ۱۰ درصد از مناطق ساحلی و دریایی بخصوص مناطقی که از لحاظ تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی از اهمیت ویژه ای برخوردارند، از طریق مدیریت موثر و عادلانه سیستم های شبکه ای و معرف اکولوژیک مناطق حفاظت شده و دیگر اقدامات حفاظتی اکوسیستم محور حفاظت شوند.

گفتنی است، سیزدهمین نشست کنوانسیون تنوع زیستی با موضوع "تنوع زیستی برای رفاه انسان" با تاکید بر لزوم جریان سازی تنوع زیستی در حوزه های جنگل، کشاورزی، توریسم و شیلات به مدت دو هفته در شهر کنکون مکزیک برگزار می شود و فرهاد دبیری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده وزارت امور خارجه به نمایندگی از کشورمان در این نشست حضور داشتند.