یک میلیاردریال برای افتتاح فاز نخست پارکینگ ۷تیر یاسوج هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی جاوید عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پارکینگ در بخشی از زمین اوقاف و امور خیریه استان احداث می شود.

وی بیان داشت: خرید زمین برای احداث پارکینگ در فضای شهر خرید از مشکلات مهم این امر است و خرید زمین زمین از بخش خصوصی ممکن نیست.

جاوید افزود: شهرداری در راستای مرتفع ساختن فضای مناسب رای احداث پارکینگ با همکاری دیگر دستگاه‌های دولتی اقدام به ساخت پارکینگ می کند.

وی تصریح کرد: در فاز دوم احداث پارکینگ هفت تیر، ساختمانهای بهزیستی در محدوده میدان هفت تیر تملک و برای توسعه پارکینگ آماده سازی خواهد شد.

شهردار یاسوج اظهار داشت: در فاز سوم نیز ورزشگاه تختی و ساختمانهای مجاور که متعلق به به اوقاف هستند، تملک می شوند.

جاوید افزود: در ازای زمینها و ساختمانهای واگذار شده، شهرداری در نقطه دیگری فضای مناسب در اختیارا ادارات مربوطه قرار می دهد.