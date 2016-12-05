میلاد اخگر درباره موضوع نمایش «کاناپه» که قرار است از امروز دوشنبه ۱۵ آذرماه و در ساعت ۱۸ در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران اجرای عمومی خود را آغاز کند به خبرنگار مهر گفت: موضوع نمایش «کاناپه» درباره سردی روابط است، راجع به اینکه به چه دلیل انسان ها مدتی به گرمی با هم وقت می گذرانند و سپس رابطه آنها به سردی پیش می رود و به پرسیدن حال و احوال اکتفا می کنند.

این کارگردان جوان تئاتر ادامه داد: پروسه ایده پردازی و طراحی کاراکترهای نمایش «کاناپه» حدود سه ماه زمان برد و فرایند تمرین نوشتن نمایشنامه با هم شروع شد و نوشتن آن حدود یک ماه و تمرین نمایش هم چهار ماه زمان برد.

کارگردان نمایش های «خانه برناردا آلبا»، «با ریتم برف پاک کن» و «می خوام تو عکس باشم» درباره اینکه آیا سبک و شیوه اجرای نمایش «کاناپه» در راستای آثار قبلی اش هست یا نه، توضیح داد: نمایش «کاناپه» به لحاظ کاراکتر و فضا در راستای نمایش های پیشین هست که کار کردم ولی بسیار شبیه به نمایش «روتوش» است که در دست دارم ولی هنوز اجرا نکردم. «کاناپه» نمایشی است شهری و مربوط به طبقه متوسط و جوانانی که شور و نشاط جوانی کم کم از زندگی شان دور می شود و در روزمرگی غرق می شوند.

بازیگران «کاناپه»به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: حسین امیدی، مهناز ذبیحی، آیدا صادقی، امیرحسین طاهری، ابراهیم عزیزی، آندیا عبدالرسول، الهه عبادی، فرانک کلانتر.

مهسا میرزایی و علی مرادی دستیاران کارگردان، امین خطیبی عکاس، عباس بابایی طراح پوستر و بروشور، مجتبی رفیعی سازنده تیزر و امیر عابدین آهنگساز و خواننده این نمایش هستند.