احداث زائرسرای چهارمحال و بختیاری در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعد ازظهر یکشنبه در آیین اختتامیه مسابقات قرآنی منطقه چهار قوه قضاییه اظهار داشت: احداث زائرسرا در مشهد، ساخت مکان های دینی، اعزام راهیان نور، برگزاری کنگره شهدا و... از مهمترین اقدامات فرهنگی این استان است.

وی گفت: باید در جامعه در تمامی مسائل و مشکلات نظرات و ایدها یکسان باشد تا بتوانیم محکم و استوار در برابر استکبار ایستادگی کنیم.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: کشور ایران با توکل به خدا و شعار الله اکبر و استفاده از کمترین امکانات و غیرت جوانانش در جنگ تحمیلی پیروز شد.

سلیمانی دشتکی افزود: باید شرکت کنندگان در مسابقات قرآنی را حمایت و پشتیبانی و تشویق کرد چرا که آنها با استفاده از قرآن روشنی راه پیدا و جهل و نادانی را دور می‌کنند.