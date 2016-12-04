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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۲۶

زیر نظر برادر رسول خطیبی

تمرین تیم فوتبال ماشین سازی تبریز برگزار شد

تمرین تیم فوتبال ماشین سازی تبریز برگزار شد

تبریز - تمرین تیم فوتبال ماشین سازی تبریز زیر نظر حسین خطیبی مربی ماشین سازی و برادر رسول خطیبی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در تمرین عصر امروز این تیم که در مجموعه شهرداری تبریز برگزار شد، رودولفوی پرتغالی حضور نداشت و دیگر مربیان این تیم حضور داشتند.

تمام بازیکنان و به خصوص آندرانیک تیموریان نیز در تمرین حضور داشتند و  بازیکنان تمرینات کششی و آماده سازی انجام دادند تا برای بازی روز پنج شنبه خود برابر ذوب آهن آماده شوند.

نیکوخصلت عضو هیئت مدیره باشگاه ماشین سازی در تمرین امروز تیم حضور یافت و گفت: تصمیم هیأت مدیره تداوم حمایت ها از تیم است و همه به قدرت این تیم اذعان دارند.

حسین خطیبی نیز خطاب به بازیکنان گفت: رسول خطیبی دوست داشت با این تیم ادامه دهد و موفق شود اما بدشانسی ها اجازه نداد. خواسته اصلی او اوج گیری دوباره شماست.

کد مطلب 3840837

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