  1. استانها
  2. قزوین
۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۵۳

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی:

فضای دانشگاه ها باید برای انتقاد و روشنگری مهیا باشد

فضای دانشگاه ها باید برای انتقاد و روشنگری مهیا باشد

قزوین- عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: فضای دانشگاه ها با فعالیت آزاد جنبش های دانشجویی باید برای انتقاد، روشنگری و شفاف سازی امور و جلوگیری از تملق و ریا مناسب شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق جوادی حصار یکشنبه شب به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو در کتابخانه امام خمینی قزوین گفت: باید همه صاحبان اندیشه در دانشگاه ها کرسی داشته باشند و حتی تدریس کنند و مورد نقد و تحلیل قرار گیرند.

وی افزود: متاسفانه فضای دانشگاهی ما از افراط و تفریط دچار آسیب و زیان شده است و رفتارهای ناهمگون را شاهد هستیم که پاره ای از تشنج ها را به این مراکز علمی تحمیل کرده است.

جوادی حصار یادآور شد: اگر می خواهیم احکام دینی را به زبان روز به جوانان بگوییم و آنها را قانع کنیم باید دیدگاه های مختلف طرح شود.

وی اضافه کرد: اگر انتقاد و بیان اندیشه در جامعه نباشد باید شاهد ریشه دار شدن تملق و دروغ و ریا و نفاق باشیم و اگر این امور در کشوری نهادینه شود برکت از آن رخت می بندد.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی بیان کرد:جامعه ای که برخی افراد رونق کارشان به تملق و چاپلوسی باشدو بزرگانش اختلاس کنند و دروغ بگویند دچار انحطاط می شود.

وی گفت: وقتی دانشجو می بیند در جامعه هر کس بیشتر دورویی و نفاق دارد و دروغ می گوید امتیاز بیشتری می گیرد سست می شود و به سمت تملق می رود.

جوادی حصار اضافه کرد: وقتی وضعیت مناسب نباشد شاهد منزوی شدن برخی دانشجویانی می شویم که نخبه و رزمنده جبهه و جنگ بودند.

جوادی حصار اظهارداشت: جنبش دانشجویی رسالت سنگینی در امانت داری وانتشار آگاهی و پاشیدن بذر امید در جامعه و دانشگاه دارد و روشنگری مهمترین وظیفه آن است.

کد مطلب 3840841

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها