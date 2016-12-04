فضای دانشگاه ها باید برای انتقاد و روشنگری مهیا باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق جوادی حصار یکشنبه شب به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو در کتابخانه امام خمینی قزوین گفت: باید همه صاحبان اندیشه در دانشگاه ها کرسی داشته باشند و حتی تدریس کنند و مورد نقد و تحلیل قرار گیرند.

وی افزود: متاسفانه فضای دانشگاهی ما از افراط و تفریط دچار آسیب و زیان شده است و رفتارهای ناهمگون را شاهد هستیم که پاره ای از تشنج ها را به این مراکز علمی تحمیل کرده است.

جوادی حصار یادآور شد: اگر می خواهیم احکام دینی را به زبان روز به جوانان بگوییم و آنها را قانع کنیم باید دیدگاه های مختلف طرح شود.

وی اضافه کرد: اگر انتقاد و بیان اندیشه در جامعه نباشد باید شاهد ریشه دار شدن تملق و دروغ و ریا و نفاق باشیم و اگر این امور در کشوری نهادینه شود برکت از آن رخت می بندد.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی بیان کرد:جامعه ای که برخی افراد رونق کارشان به تملق و چاپلوسی باشدو بزرگانش اختلاس کنند و دروغ بگویند دچار انحطاط می شود.

وی گفت: وقتی دانشجو می بیند در جامعه هر کس بیشتر دورویی و نفاق دارد و دروغ می گوید امتیاز بیشتری می گیرد سست می شود و به سمت تملق می رود.

جوادی حصار اضافه کرد: وقتی وضعیت مناسب نباشد شاهد منزوی شدن برخی دانشجویانی می شویم که نخبه و رزمنده جبهه و جنگ بودند.

جوادی حصار اظهارداشت: جنبش دانشجویی رسالت سنگینی در امانت داری وانتشار آگاهی و پاشیدن بذر امید در جامعه و دانشگاه دارد و روشنگری مهمترین وظیفه آن است.