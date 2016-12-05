یک بام و دوهوای طرح پارکبان در ورامین/ ابهاماتی که ادامه دارد

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: طرح پارکبان از جمله طرح های حاشیه ساز شهری در ورامین بود که سال گذشته پس از کش و قوس های فراوان و با انتخاب یک پیمانکار به اجرا درآمد.

علیرغم مخالفت عده ای برای اجرای طرح پارکبان در روزهای اولیه، این طرح پس از گذشت چند هفته روال عادی پیدا کرد و شهروندان زیادی با نصب برچسب های این طرح، اجرای آن را پذیرفتند.

خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۶ آذرماه سال گذشته در گزارشی با عنوان نقاط قوت و ضعف یک طرح/پارکبان به دنبال کاهش ترافیک ورامین است، نوشت که یکی از مشکلات عمده شهری ورامین، کمبود فضای پارک در معابر و خیابان‌های اصلی نظیر خیابان‌های شهدا، طالقانی، مسجد جامع و ۱۵ خرداد است که شهروندان ورامینی برای پیدا کردن جای پارک زحمات فراوانی را متحمل می‌شوند و طرح پارکبان برای حل این مشکل طراحی شده است.

طرحی که با وجود تعیین پیمانکار جدید همچنان مسکوت مانده است

با گذشت چند ماه از اجرای طرح پارکبان و به دلیل اختلاف نظر میان شهرداری ورامین و پیمانکار، طرح پارکبان متوقف شد و مسئولان شهری اعلام کردند که متولی این طرح باید حق شهرداری را پرداخت کند.

پس از عدم توافق شهرداری با پیمانکار قبلی، مدیریت شهری اقدام به برگزاری مزایده جدید برای واگذاری طرح پارکبان کرد و در نهایت برنده مزایده انتخاب شد.

با گذشت ماه ها از برگزاری مزایده، همچنان خبری از اجرای طرح پارکبان در شهر ورامین نیست و شهروندان ورامینی نیز به درستی نمی دانند که چه آینده ای در انتظار این طرح خواهد بود.

با گذشت ماه ها از برگزاری مزایده، همچنان خبری از اجرای طرح پارکبان در شهر ورامین نیست

علی وزیری یکی از رانندگان ورامینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پرداخت وجه از سوی شهروندان برای نصب برچسب طرح پارکبان به پارکبانان اظهار داشت: همزمان با اجرای طرح پارکبان، وجوهی برای نصب برچسب و شارژ پارک خودروها از شهروندان دریافت شد که پارکبانان به صورت نقدی این وجوه را دریافت کردند.

وی با تأکید بر این نکته که هم اکنون طرح پارکبان در ورامین تعطیل بوده و سرنوشت وجوه پرداختی از سوی شهروندان مشخص نیست، افزود: با گذشت مدتی از اجرای طرح پارکبان این طرح به تعطیلی انجامید و هنوز تکلیف وجوهی که مردم و شهروندان در این زمینه پرداخت کردند، مشخص نیست.

وزیری با اشاره به وجود تابلوهای طرح پارکبان در نقاط مختلف شهری ادامه داد: تابلوهای طرح پارکبان در خیابان های پرتردد شهری ورامین نظیر شهدا، مسجد جامع و ۱۵ خرداد نصب است اما خبری از پارکبانان و اجرای این طرح نیست.

طرح پارکبان علیرغم موافقت ها و مخالفت هایی که وجود داشت، در ساماندهی جای پارک وسایل نقلیه نقش مهمی را ایفا می کرد

وی با اشاره به این نکته که شهروندان منتظر تعیین تکلیف این طرح شهری هستند، عنوان کرد: شهروندان همچنان منتظر هستند تا آخرین وضعیت طرح پارکبان در ورامین مشخص شود که امیدواریم مسئولان در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

به هر ترتیب طرح پارکبان علیرغم موافقت ها و مخالفت هایی که وجود داشت، در ساماندهی جای پارک وسایل نقلیه و کاهش استفاده شهروندان از خودروها نقش مهمی را ایفا می کرد.

حال شهردار ورامین با اشاره به تلاش های مدیریت شهری برای کسب مجوزهای لازم و انجام مراحل قانونی برای اجرای مجدد طرح پارکبان، ساماندهی پارک وسایل نقلیه در معابر شهری را یکی از برنامه های مهم شهرداری ورامین عنوان کرد.

علی حیدریان شهردار ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت طرح پارکبان اظهار داشت: مزایده تعیین پیمانکار پروژه پارکبان در ورامین برگزار و برنده آن نیز تعیین شده است.

وی با تأکید بر این نکته که ساماندهی طرح پارکبان نیز از دغدغه های جدی مدیریت شهری ورامین است، افزود: ساماندهی موضوع پارک وسایل نقلیه در معابر و خیابان های شهری ورامین از جمله دغدغه هایی است که از سوی مدیریت شهری دنبال می شود.

مکاتبات لازم با شورای شهر برای آغاز فعالیت پیمانکار جدید طرح پارکبان انجام شده است

حیدریان درباره علت عدم شروع به کار پیمانکار جدید پروژه پارکبان ورامین با وجود انجام مراحل قانونی ادامه داد: قیمتی که برای انجام طرح پارکبان از سوی شهرداری ورامین تعیین شد، مورد موافقت شورای اسلامی شهر قرار نگرفته است.

مکاتبات و نامه نگاری های لازم برای اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر ورامین برای اجرای طرح پارکبان انجام شده است

شهردار ورامین با تأکید بر پیگیری های مدیریت شهری برای حل این مشکل اضافه کرد: هم اکنون مکاتبات و نامه نگاری های لازم برای اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر ورامین انجام شده است.

وی با اشاره به این نکته که قیمت نهایی باید از سوی شورای اسلامی شهر ورامین اعلام شود، عنوان کرد: باید شورای اسلامی شهر ورامین قیمت را به شهرداری اعلام کند تا پیمانکار جدید طرح پارکبان بتواند فعالیت خود را آغاز کند و این امر سوی مدیریت شهری پیگیری خواهد شد.

شهردار ورامین با اشاره به این نکته که اجرای طرح پارکبان به ساماندهی وضعیت پارک خودروها کمک خواهد کرد، ادامه داد: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد اجرای این طرح در شهر ورامین باشیم.

به هر ترتیب طرح پارکبان از جمله طرح های شهری ورامین بود که یک مرحله به اجرا درآمد و با توجه به مشکلات ایجاد شده میان شهرداری ورامین و پیمانکار متوقف شد و امروز شهروندان ورامینی منتظر تعیین تکلیف این طرح مهم شهری هستند، طرحی که ماه ها از توقف آن می گذرد.

باید منتظر ماند و دید که طی روزهای آینده پارکبانان بار دیگر در خیابان ها و معابر شهری حاضر می شوند و یا فقط تابلوی های این طرح در معابر مختلف باقی خواهد ماند.