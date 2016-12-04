رئیس انجمن آدینه ادبی گناوه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به این کارگاه شعری اظهار داشت: طبق برنامه ریزی از قبل انجام شده انجمن آدینه ادبی گناوه اقدام به برگزاری کارگاه تخصصی شعر با موضوع گونه های مختلف روایت در شعر معاصر با حضور شاعر و منتقد ادبی نام آشنای کشور دکتر محمد حسین بهرامیان کرد.

محمدجعفر نجدی گفت: در این کارگاه شعری شاعرانی از شهرستان دیلم و دشتستان (شبانکاره و آبپخش) در کنار آدینه‌ای‌ها طراوت آدینه را سه چندان کرده بود.

نجدی در ادامه بیان داشت: روایت دکتر بهرامیان از روایت در شعر و داستان معاصر به نقطه پایانی خود رسید و گام دوم نشست نقد و بررسی شعر در اتاق انجمن که صندلی خالی در خود نمی دید برداشته شد.

وی با اشاره به منتقدان این نشست شعری مثل دکتر محمدحسین بهرامیان، دکتر عبدالله رئیسی و دکتر کاوه ابراهیمی اضافه کرد: ابتدا یک غزل از علیرضا بازیار به نقد گذاشته شد و سپس شعر کوتاهی از بهروز ملاح و بانو کرمی لیراوی و یک نوسروده نیمایی از امیر بحرینی و سه منتقد به طور مفصل از زاویه‌های مختلف به نقد و بررسی آثار پرداختند و گاهی نیز که دیدگاه‌ها همسو نبود همدیگر را به چالش کشیدند.

نجدی بیان کرد: دکتر رئیسی به زبان این شعر و تصویر آن پرداخت و در خلال نقد این شعر کلیاتی هم از ویژگی‌های زبانی غزل امروز را برشمرد و دکتر ابراهیمی به وجوه تصویری این غزل اکتفا کرد و دکتر بهرامیان نیز به وجه روایت پرداخت و سپس یک کوتاه سروده از آقای بهروز ملاح و یک کوتاه دیگر از فاطمه کرمی لیراوی هردو از انجمن آدینه ادبی به نقد گذاشته شد که توسط سه منتقد به طور مفصل نقد و بررسی شد.

رئیس انجمن آدینه ادبی گناوه گفت: آخرین بخش نشست خوانش شعر بود که نقطه اوج و پایانی آن خوانش زیبای غزل آه سایشگاه از دکتر بهرامیان بود.