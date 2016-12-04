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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۰۲

در گناوه؛

کارگاه شعر گونه‌های مختلف روایت در شعر معاصر برگزار شد 

کارگاه شعر گونه‌های مختلف روایت در شعر معاصر برگزار شد 

گناوه - به همت انجمن آدینه ادبی گناوه و با حضور دکتر محمدحسین بهرامیان کارگاه شعر گونه های مختلف روایت در شعر معاصر در مجتمع فرهنگی هنری خلیج فارس گناوه برگزار شد. 

رئیس انجمن آدینه ادبی گناوه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به این کارگاه شعری اظهار داشت: طبق برنامه ریزی از قبل انجام شده انجمن آدینه ادبی گناوه اقدام به برگزاری کارگاه تخصصی شعر با موضوع گونه های مختلف روایت در شعر معاصر با حضور  شاعر و منتقد ادبی نام آشنای کشور دکتر محمد حسین بهرامیان کرد.

محمدجعفر نجدی گفت: در این کارگاه شعری شاعرانی از شهرستان دیلم و دشتستان (شبانکاره و آبپخش) در کنار آدینه‌ای‌ها طراوت آدینه را سه چندان کرده بود.

نجدی در ادامه بیان داشت: روایت دکتر بهرامیان از روایت در شعر و داستان معاصر به نقطه پایانی خود رسید و گام دوم نشست نقد و بررسی شعر در اتاق انجمن که صندلی خالی در خود نمی دید برداشته شد. 

وی با اشاره به منتقدان این نشست شعری مثل  دکتر محمدحسین بهرامیان، دکتر عبدالله رئیسی و دکتر کاوه ابراهیمی اضافه کرد: ابتدا یک غزل از علیرضا بازیار به نقد گذاشته شد و سپس شعر کوتاهی از بهروز ملاح و بانو کرمی لیراوی و یک نوسروده نیمایی از امیر بحرینی و سه منتقد به طور مفصل از زاویه‌های مختلف به نقد و بررسی آثار پرداختند و گاهی نیز که دیدگاه‌ها همسو نبود همدیگر را به چالش کشیدند.

نجدی بیان کرد: دکتر رئیسی به زبان این شعر و تصویر آن پرداخت و در خلال نقد این شعر کلیاتی هم از ویژگی‌های زبانی غزل امروز را برشمرد و دکتر ابراهیمی به وجوه تصویری این غزل اکتفا کرد و دکتر بهرامیان نیز به وجه روایت پرداخت و سپس یک کوتاه سروده از آقای بهروز ملاح و یک کوتاه دیگر از فاطمه کرمی لیراوی هردو از انجمن آدینه ادبی به نقد گذاشته شد که توسط سه منتقد به طور مفصل نقد و بررسی شد.

رئیس انجمن آدینه ادبی گناوه گفت: آخرین بخش نشست خوانش شعر بود که نقطه اوج و پایانی آن خوانش زیبای غزل آه سایشگاه از دکتر بهرامیان بود.

کد مطلب 3840850

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