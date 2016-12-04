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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۲۳

استعفای معاون رئیس جمهوری فیلیپین

استعفای معاون رئیس جمهوری فیلیپین

دولت فیلیپین از استعفای «لنی روبردو»، معاون رئیس جمهوری این کشور در پی وجود اختلافات نظری عمیق با دوترته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «لنی روبردو»، وزیر مسکن و معاون رئیس جمهوری فیلیپین از هر دو سمت خود استعفا داد.

وی دلیل این استعفا را اختلاف نظرهای موجود میان خود و« رودریگو دوترته»، رئیس جمهوری این کشور اعلام کرده ولی در عین حال گفته که از مواضع مثبت دولت این کشور حمایت خواهد کرد.

به گفته «دوترته»، «لنی روبردو» در اصول و ارزش ها و همچنین دسته ای از مسائل همچون کشتار فراقانونی، بازگرداندن حکم اعدام، پایین آوردن سن ارتکاب به جرم و نگرش وی نسبت به زنان با رئیس جمهوری فیلیپین اختلافات عمیق داشته است.

رئیس جمهوری فیلیپین همچنین تاکید کرد که وی اجازه نخواهد داد که پست معاونت ریاست جمهوری ربوده شود.

این در حالیست که «لنی روبردو»، اعلام کرده همچنان از مواضع دولت فیلیپین حمایت کرده و با هرآنکه بخواهد خلاف منافع مردم حرکت کند مخالف است.

گفتنی است دوترته همواره از سوی مخالفین خود به مواردی همچون بازگرداندن مجازات اعدام، برخورد بیش از حد خشن با قاچاقچیان موارد مخدر و حملات لفظی تند خود به زنان متهم شده است.

کد مطلب 3840854

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