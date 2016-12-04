استعفای معاون رئیس جمهوری فیلیپین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «لنی روبردو»، وزیر مسکن و معاون رئیس جمهوری فیلیپین از هر دو سمت خود استعفا داد.

وی دلیل این استعفا را اختلاف نظرهای موجود میان خود و« رودریگو دوترته»، رئیس جمهوری این کشور اعلام کرده ولی در عین حال گفته که از مواضع مثبت دولت این کشور حمایت خواهد کرد.

به گفته «دوترته»، «لنی روبردو» در اصول و ارزش ها و همچنین دسته ای از مسائل همچون کشتار فراقانونی، بازگرداندن حکم اعدام، پایین آوردن سن ارتکاب به جرم و نگرش وی نسبت به زنان با رئیس جمهوری فیلیپین اختلافات عمیق داشته است.

رئیس جمهوری فیلیپین همچنین تاکید کرد که وی اجازه نخواهد داد که پست معاونت ریاست جمهوری ربوده شود.

این در حالیست که «لنی روبردو»، اعلام کرده همچنان از مواضع دولت فیلیپین حمایت کرده و با هرآنکه بخواهد خلاف منافع مردم حرکت کند مخالف است.

گفتنی است دوترته همواره از سوی مخالفین خود به مواردی همچون بازگرداندن مجازات اعدام، برخورد بیش از حد خشن با قاچاقچیان موارد مخدر و حملات لفظی تند خود به زنان متهم شده است.