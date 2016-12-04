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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۵۲

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

انجام ۵ عملیات توسط آتش‌نشانان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته

انجام ۵ عملیات توسط آتش‌نشانان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته

همدان- مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۳ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات شرکت کردند.

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۳ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۴۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۵ مورد منجر به عملیات شده، ۱۵ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۳۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۹۰ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۳ مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در نایب احمد، حریق مغازه در بلوار بعثت و حریق عمدی سطل زباله در خیابان تختی بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان عنوان کرد: همچنین ۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات حیوانات در خیابان مهدیه و رهاسازی اندام بدن از داخل اشیاء در محل ایستگاه مرکزی توسط آتش نشانان به انجام رسید.

کد مطلب 3840858

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