تشديد نظارت بر عملكرد شوراهاي حل اختلاف / پيگيري قصور راهنمايي و رانندگي در صدور برگه هاي جريمه

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي در ديدار با مسئولان شوراهاي حل اختلاف استان ها بر گسترش فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل دعاوي در غير از دادگستري و به صورت مردمي تاكيد و گفت: در اوايل تاسيس شوراهاي حل اخلاف برخي نظراتي را عنوان كردند و انتقاداتي داشتند اما امروز با بركاتي كه اين مجموعه و تاثيراتي كه در كاهش اطاله دادرسي داشته ابهامات را بر طرف كرده است.

وي افزود: ما معتقديم دعاوي خانوادگي بايد در شوراهاي حل اختلاف مورد رسيدگي قرار گيرد و به صلاح نيست چنين پرونده هايي را به دادگاه هاي خانواده جهت رسيدگي ارجاع دهيم همچنين با توجه به اينكه در مسائل مالي شوراهاي حل اختلاف توانسته با حكميت و داوري بسياري از پرونده هاي در اين ارتباط را حل و فصل كند بنابراين رسيدگي به مسائل مالي نيز در شوراها بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.

رئيسي تصريح كرد: دوران تاسيس شوراهاي حل اختلاف گذشته و در حال حاضر در دوران تثبيت آن قرار داريم بنابراين بايد به دنيال راهكارهايي براي ثبات اين مجموعه باشيم .

وي با تاكيد بر اينكه ابهامات موجود در قانون شوراهاي حل اختلاف بايد برطرف شود اظهار داشت: ابهامات موجود در ارتباط با صلاحيت اعضاء و نحوه گردش پرونده در شوراها بايد به صورت دقيق مشخص شود .

معاون اول قوه قضائيه در ارتباط با قانون شوراهاي حل اختلاف گفت: مراحل پاياني اين قانون جهت تصويب در مجلس شوراي اسلامي سپري مي شود.

وي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست تصويب قانون شوراهاي حل اختلاف را تسريع دهند.

رئيسي ، تجهيز و رفع مشكلات سخت افزاري شوراهاي حل اختلاف را ضروري دانست و افزود: اقداماتي در خصوص تجهيز برخي ساختمان هاي شوراهاي حل اختلاف صورت گرفته اما هنوز برخي شوراها در استان هاي مختلف با مشكلاتي مواجه هستند كه بايد نسبت به اين امر توجه ويژه صورت گيرد .

معاون اول قوه قضائيه گفت: فلسفه اصلي شوراهاي حل اختلاف گسترش فرهنگ صلح و سازش است بنابراين از فلسفه اصلي خود نبايد دور شود و فقط به فكر صدور حكم نباشند.

وي بر ارجاع بسياري از شكايات از راهنمايي و رانندگي به شوراهاي حل اختلاف اشاره كرد و افزود: راهنمايي و رانندگي را موظف كرده ايم در صدور حكم برگه هاي جريمه دقت بيشتري داشته باشد و در صورتي كه در اين امر كوتاهي كنند قصور آنان مورد پيگيري قرار خواهد گرفت.

رئيسي همچنين از تشكيل شوراهاي سياست گذاري شوراهاي حل اختلاف خبر داد و گفت: دستورالعمل جامع ساماندهي شوراهاي حل اختلاف از سوي اين شورا پيشنهاد داده شده كه دستورالعمل در تمامي استان ها مورد رسيدگي قرا گرفته است و در اختيار مسئولان شوراهاي حل اختلاف قرار خواهند گرفت.