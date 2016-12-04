به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد دیلم، اسماعیل زارع اظهار داشت: اعزام هشت نفر از مددجویان این نهاد در هفته دوم آذر ماه امسال در قالب طرح شوق زیارت به مشهد مقدس انجام شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه توانمندسازی فرهنگی مددجویان باید در راس امور قرار داشته باشد، برگزاری اردوهای فرهنگی، آموزشی و زیارتی برای مددجویان تحت حمایت از جمله برنامه‌های فرهنگی در بخش مددجویی است که اعزام مددجویان در قالب طرح شوق زیارت، با مساعدت‌های خیران و امداد، به سفرهای زیارتی انجام می‌شود.

مدیر کمیته امداد شهرستان دیلم ادامه داد: اردوهای فرهنگی، آموزش و زیارتی با هدف تقویت و ارتقای روز افزون سطح معنوی، تحکیم بنیان خانواده، ایجاد نشاط معنوی و تقویت روحیه خودباوری مددجویان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در قالب این طرح، نیازمندانی که تاکنون به اماکن زیارتی مشرف نشده‌اند، در طول سال شناسایی و ساماندهی می‌شوند، تا با یاری خیران امکان سفر آنها فراهم شود، بیان کرد: در هفت ماهه نخست امسال بیش از ۱۱۰ نفر از مددجویان با کمک خیران به مشهد مقدس اعزام شده‌اند که هزینه هر نفر به طور میانگین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان برآورد شده است.