ترافیک در آزادراه کرج محدوده پل کلاک سنگین است

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران – کرج محدوده پل کلاک سنگین و تردد با کندی مواجه است.

وی در ادامه ترافیک در آزادراه کرج – قزوین محدوده پایانه مسافربری شهید کلانتری را سنگین اعلام کرد.

سرهنگ اکبری اضافه کرد: ترافیک در دیگر محورهای مواصلاتی استان به‌صورت عادی و روان در جریان است.

رئیس پلیس‌راه استان البرز از رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان البرز را دارند خواست از با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از بروز حادثه جلوگیری کنند.