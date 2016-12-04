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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۱۳

رئیس پلیس‌راه استان البرز:

ترافیک در آزادراه کرج محدوده پل کلاک سنگین است

ترافیک در آزادراه کرج محدوده پل کلاک سنگین است

کرج – رئیس پلیس‌راه استان البرز ترافیک در آزادراه کرج محدوده پل کلاک را سنگین اعلام کرد.

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران – کرج محدوده پل کلاک سنگین و تردد با کندی مواجه است.

وی در ادامه ترافیک در آزادراه کرج – قزوین محدوده پایانه مسافربری شهید کلانتری را سنگین اعلام کرد.

سرهنگ اکبری اضافه کرد: ترافیک در دیگر محورهای مواصلاتی استان به‌صورت عادی و روان در جریان است.

رئیس پلیس‌راه استان البرز از رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان البرز را دارند خواست از با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از بروز حادثه جلوگیری کنند.

کد مطلب 3840862

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