کاهش دما در استانهای شمالی/بارش برف و باران درالبرزمرکزی وشمالغرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی هواشناسی کشور، براساس داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی روز دوشنبه در برخی مناطق زاگرس مرکزی، به ویژه جنوب لرستان، رگبار باران و وزش باد پیش بینی می شود.

بر اساس همین گزارش، از بعد از ظهر دوشنبه به تدریج با نفوذ جریانهای سرد شمالی و نزدیک شدن ناوه تراز میانی جو در سواحل غربی و مرکزی دریای خزر، ارتفاعات و دامنه های البرز مرکزی و مناطقی از شمال غرب کشور نیز بارش باران و وزش باد شروع می شود که در مناطق سردسیر شمال غرب و ارتفاعات و جاده های کوهستانی البرز بارش به صورت برف خواهد بود.

این گزارش می افزاید؛ روز سه شنبه بارش ها در استان های ساحلی دریای خزر ، به ویژه گیلان، تشدید می شود. روزهای دوشنبه و سه شنبه در استان های ساحلی دریای خزر و شمال غرب کشور دمای هوا ۵تا ۱۰ درجه کاهش می یابد و دریای خزر روزسه شنبه مواج خواهد بود. از اینرو رخداد رگبار ورعد وبرق درمناطق ذکر شده در زاگرس مرکزی و اختلال در تردد جاده های کوهستانی البرز بدلیل بارش برف و مه آلود بودن پیش بینی می شود.