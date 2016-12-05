شروط بودجه ۹۶ برای صندوق رفاه/ درآمد دولت از خدمات رفاهی دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه سال ۹۶ که از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد، دولت از محل اعتبار سازمان امور دانشجویان مبلغ ۷۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال برای صندوق رفاه دانشجویان درنظر گرفت.

در همین حال برمبنای بند الف تبصره ۹ ماده واحده بودجه پیشنهادی، به دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده شده تا در حد سقف درآمد اختصاصی سال ۹۵ ، نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند.

در بند ب این تبصره از ماده واحده بودجه ۹۶، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسامی موظف شدند، وجوه حاصل از بازپرداخت وام های شهریه سال ۸۵ تا ۹۳ را به حساب درآمد عمومی کشور وازیر کنند. درآمد حاصله تا سقف ۴۵۰ میلیارد ریال به عنوان کمک به افزایش سرمایه صندوق رفاه اختصاص خواهد یافت.

در بند ج تبصره ۹ این ماده واحده نیز، ۱۰۰ درصد وجوه اداره شده پرداختی از سال ۸۵ تا سال ۹۵ دو وزارتخانه علوم و بهداشت و نیز دانشگاه آزاد اسلامی به صندوق رفاه برای کمک به افزایش سرمایه صندوق رفاه دانشجویی درنظر گرفته شده و وجوه حاصل از این بازپرداخت تا سقف ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال در قالب درآمد اختصاصی، برای پرداخت مجدد به دانشجویان مصرف می شود.

طبق اعتبارات ردیف های متفرقه و موردی لایحه بودجه ۹۶ ، برای موضوع وجوه اداره شده در جهت اعطای وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد و ارائه حمایت های مالی به دانشجویان از طریق صندوق های رفاه دانشجویی وزارتخانه های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی، مبلغ ۴۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، با توجه به تعدد دانشجویان و بازپرداخت پس از فراغت از تحصیل دانشجویان و مبلغ شهریه و بازپرداخت مبلغ شهریه، درنظر گرفته شده است.

در بودجه سال ۹۶ درآمد دولت از خدمات رفاهی دانشجویی یکهزار و ۵۱۱ میلیارد و ۴۳۵ میلیون ریال پیش بینی شده و مازاد درآمدهای اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال و مازاد درآمدهای اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی ۲۵ هزار میلیارد ریال درنظر گرفته شده است.