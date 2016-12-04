تیم ناظر بر عملکرد اجرای برجام باید موارد نقض آن را احصا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باهنر دبیر کل حزب جبهه پیروان خط امام و رهبری در نشست خبری که عصر امروز (یکشنبه) در مورد تشکیلات اصولگرایی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: ابتدا باید تشکیلات و انسجام شکل بگیرد و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شود و یک نفر بهعنوان سخنگو مواضع را بیان کند اما هنوز ساختار نهایی برای انتخابات ریاست جمهوری در جریان اصولگرایان شکل نگرفته است.
باهنر ادامه داد: اگر افرادی همچون مصباحی مقدم، حداد عادل یا نمایندگان جبهه پایداری و پیروان صحبتی را مطرح میکنند این به معنای نظر اجماعی اصولگرایان نیست، زمانی که ساختار اصلی شکل بگیرد ریاست، سخنگو و کاندیدای شورای نیز انتخاب خواهد شد. در انتخابات ریاست جمهوری همه جریانات اصولگرایی باید شریک باشند و کسی نباید فکر کند که خارج از گود است بنابراین نظرات اجماعی از سوی سخنگو مطرح خواهد شد.
دبیر کل جبهه پیروان با اشاره به برخی از اظهارنظرهای گذشته خود مبنی بر اینکه کاندیدایی که قبلاً آمده و آزمایش داده و وزنش مشخصشده خوب است که دوباره نیاید و نامزدی او تکرار نشود، افزود: البته این شامل همه افراد نمیشود چراکه آقای قالیباف در سال ۸۴ و ۹۲ بعد از فرد منتخب رأی آورد و بنابراین او از مصادیقی است که قابلبررسی است؛ لذا ما اینگونه نیست که به آقای قالیباف بگوییم خود را در معرض کاندیداتوری قرار ندهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تمدید تحریمهای ایران از سوی سنای آمریکا اظهار داشت: از زمان آغاز مذاکرات همواره این بحث وجود داشت که آمریکا و اذنابش قابلاعتماد نیستند و اینها تا جایی که بتوانند یا تعهد نمیدهند یا بدعهدی خواهند کرد و درواقع ما با این آگاهی مذاکرات خود با ۱+۵ را آغاز کردیم که البته دقتهای لازم صورت گرفت اما کافی نبود. ما در پسابرجام نیز شاهد بدعهدی و دبه کردن طرف مقابل هستیم که در رأس آنها آمریکاست.
وی بابیان اینکه این تحریمها با مواد و روح برجام تناقض دارد، تاکید کرد: دولت، مجلس و تیم دیپلماسی ما وظیفه دارد به همان نسبت که آنها به تعهدات خود عمل نمیکنند ما نیز واکنش نشان داده و بهطور مثال تعداد سانتریفیوژهای خود را بالا ببریم یا نصب آنها را تقویت و سرعت تحقیق در نسلهای جدید سانتریفیوژ را افزایش و نسلهای قدیمی را حرکت دهیم.ما اولین نفری نیستیم که زیر برجام بزنیم اما اگر برجام خاصیت وجودی خود را از دست بدهد ما با سرعت به قبل از برجام برمیگردیم و این همواره بهعنوان یکی از انتخابهای ما روی میز است؛ رئیسجمهور آمریکا نیز اگر بخواهد کار شرافتمندانه انجام دهد باید این مصوبه را وتو کند.
باهنر تاکید کرد: من معتقدم تیم ناظر بر عملکرد اجرای برجام باید موارد نقض برجام را احصا کند به لزوم اقدام متقابل در برابر نقضهای این پرونده را برنامه ریزی کند، بنابراین مردم و مجلس منتظر هستند و این از مطالبات اساسی رهبر انقلاب است.
باهنر بابیان اینکه آیتالله مصباح از چهرههای اصولگرایی و جبهه پایداری است بهعنوان یک ظرفیت مطرح هستند و قرار نیست بیرون نگهداشته شوند، گفت: محور این بحثها جامعه روحانیت خواهد بود و جامعه مدرسین نیز چنانچه علاقهمند باشد که ورود مصداقی داشته باشد ما حتماً استقبال میکنیم اما محور میتواند ۳ یا ۶ حالت داشته باشد و ما صرفاً یک محور خواهیم داشت.
دبیرکل جبهه پیروان با اشاره به مذاکرات جامعه روحانیت با احزاب مختلفی ازجمله پایداری، ایثارگران و جبهه پیروان ادامه داد: جریانی در رابطه با انتخابات ۹۶ نباید بیطرف باشد و برای اصولگرایان کاندیدای اصلی و فرعی مفهومی ندارد.
وی درباره احتمال کاندیداتوری ظریف نیز گفت: آقای ظریف برای حضور در انتخابات ابراز تمایل نکرده و نه در جریان اصولگرایی چنین بحثی بوده است، جریان اصلاحات برای احتیاط برخی اسامی را مطرح کرد اما برای ما قطعی است که اصلاحطلبان از روحانی عبور نمیکنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره مواضع اخیر سران قوا نسبت به یکدیگر و مباحث پیشآمده درباره اظهارات یک نماینده مجلس اظهار داشت: برخی خویشتنداریها در ردههای بالای مدیریتی فراموش میشود و ما شاهد این هستیم که گاهی کارهای ناپختهای صورت میگیرد. البته دلیل آن نیز گستردگی بسیار زیاد فضای مجازی است که شایعات را قوت میبخشد. یک نماینده مجلس با یک خبر در فضای مجازی آن را قطعی میگیرد و از آنطرف ما میبینیم که میخواهند با او برخورد کنند و مجادله میشود و از اینطرف میگویند که مأموران آدمربا بودهاند درحالیکه این حرفها بسیار چیپ و سطحی است.
وی درباره حکم اعدام بابک زنجانی اظهار داشت: یک جرمی اتفاق افتاده و مجرم هم مشخص است اما برخی مدعی هستند چون مجرم بازداشت است امکان بازگشت اموال برای او به وجود نیامده اما به هر صورت قوه قضاییه مسیر خود را طی کرده است. میتوان یک شمشیر را بالا نگه داشت تا بابک زنجانی اموالی که توسط وی به غارت رفته را بازگرداند چراکه او مسئول این غارتها است و شاید نظام هم بتواند به اموال غارت رفته دست پیدا کند. بنابراین اعدام بابک زنجانی صرفاً یک مجازات نیست و اقدامی پیشگیرانه محسوب میشود.
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