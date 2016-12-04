آزادی ۳۰ محله در شرق حلب توسط ارتش سوریه/ عفو ۲۵۰۰ عنصر مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، دستاوردهای ارتش سوریه در مبارزه با گروه های تروریستی و مسلح در حلب همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای در خصوص اقدامات نیروهای ارتش سوریه در حلب اعلام کرد: ارتش سوریه بر ۳۰ محله در شرق حلب مسلط شده است که این مقدار بیش از ۵۲ درصد از اراضی این منطقه که پیش از این در کنترل گروه های مسلح بود را شامل می شود.

همچنین منابع وابسته به وزارت دفاع روسیه اعلام کردند: بیش از ۲۵۰۰ فرد مسلح در مناطق مختلف سوریه طی هفته گذشته مشمول عفو شده اند. ۵۰۰ فرد مسلح عضو گروه موسوم به جبهه فتح الشام به همراه بیش از ۱۵۰۰ نفر از اعضای خانواده شان نیز از شهر التل در حومه دمشق خارج و وارد شهر ادلب شدند.

از سوی دیگر و در بعد میدانی نیز نیروهای ارتش سوریه با پخش اعلامیه هایی در مناطق شرقی حلب از عناصر مسلح درخواست کردند که با زمین گذشتن سلاح هایشان، خود را تسلیم کنند تا به وضعیتشان رسیدگی شود.

گروه های مسلح حاضر در منطقه الصواغیه در حومه ادلب مناطق تحت محاصره فوعه و کفریا واقع در حومه شمالی ادلب را هدف حملات خمپاره ای خود قرار دادند.

گفتنی است، نیروهای ارتش سوریه و متحدانش ساعاتی پیش در ادامه پیشروی های خود بر مناطق «المیسر»، «جوره عواد» و «ضهره عواد» در شرق شهر حلب مسلط شدند.