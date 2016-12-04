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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۱۴

معاون سلامت دامپزشکی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

مزارع پرورش ماهی چهارمحال و بختیاری به نفت آلوده شدند

مزارع پرورش ماهی چهارمحال و بختیاری به نفت آلوده شدند

شهرکرد- معاون سلامت اداره کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: برخی از مزارع پرورش ماهی چهارمحال و بختیاری به نفت خام آلوده شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، محمد اسدی از تشکیل اکیپ های نظارتی دامپزشکی به مناطق پرورش ماهی سردابی شهرستان های اردل، لردگان، کوهرنگ و کیار خبر داد و افزود: در پی بارش باران و رانش زمین و شکسته شدن لوله انتقال نفت خوزستان به پالایشگاه اصفهان و نشت نفت به سرچشمه رودخانه سرخون، برخی مزارع پرورش ماهی به نفت خام آلوده شد.

وی اظهار کرد: با آلودگی این رودخانه، محصولات آبزی در مسیر رودخانه غیرقابل مصرف شده و وارد کردن این محصولات در چرخه مصرف ممنوع است.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری با اشاره به شروع برآورد تلفات محصولات تولیدی مزارع پرورش ماهی در مسیر نشت نفت در بستر رودخانه سرخون، تصریح کرد: مصرف ماهیان زنده در مسیر این رودخانه برای سلامتی انسان مضر است.

کد مطلب 3840873

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