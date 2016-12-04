دانشجوی مکتبی نباید تحت تاثیر جریانات سیاسی خاص قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصرشکریان امیری شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن گرامیداشت ۱۶ آذر روز تسخیر لانه جاسوسی و روز دانشجو و با عرض تبریک بمناسبت فرا رسیدن آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) اظهار داشت: به فرموده امام خمینی (ره) دانشگاه و دانشجو مبداء همه تحولات در جامعه اسلامی است و امروز هم همه هراس دشمنان قسم خورده به نظام مقدس جمهوری اسلامی از دانشگاه و دانشجوی مکتبی و انقلابی است.

وی در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان به ویژه شهدای دانشجو افزود : دانشجوی انقلابی همواره در همه جوامع اسلامی تاریخ ساز و تمدن ساز خواهد بود و امروز هم به برکت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و گفتمان نورانی حضرت امام خمینی (ره) و رهبری عظیم الشان انقلاب دانشجوی انقلابی در دفاع از ارزشهای اسلامی و انقلاب در همه حال و در تمامی عرصه های مختلف نظام اسلامی بیدار و هوشیار و حاضر است.

استاد برجسته حوزه و دانشگاه در مازندران ضمن اشاره به برخی ویژگی های دانشجوی انقلابی تصریح کرد : دشمن شناسی و آگاه به مسائل روز جامعه و جهان ، حساس به وقایع و اتفاقات روز در جامعه اسلامی و حفظ و حراست ار دستاوردهای انقلاب اسلامی و ارزش های نظام اسلامی از شاخص ترین ویژگی های دانشجوی انقلابی است.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان در ادامه به برخی از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار های متوالی ایشان با دانشجویان ایران اسلامی اشاره کرد و بیان داشت : امروز جدی ترین دغدغه مقام عظمای ولایت در کشور نسبت به دانشگاه و دانشجو سرعت رشد و توسعه پیشرفت علم در کشور است و مهم ترین دغدغه دانشجو و دانشگاه باید تحقق منویات معظم له باشد و باید نسبت به پیشرفت و توسعه رشد علمی در کشور گام های اساسی برداشته شود .

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با انتقاد از برخی رفتارهای سیاسی در ادوار گذشته و فعلی نسبت به مسئله دانشگاه و دانشجو و سیاسی کردن فضای دانشگاه برای به حاشیه بردن این محیط مقدس و دور کردن آن از اصلی ترین رسالت قشر دانشگاهی و دانشجو تاکید کرد : دانشجوی مکتبی و انقلابی باید با نگاه تیر بین و بصیر خود نقشه شوم همه دشمنان را رصد کرده و مسائل و مشکلات را به درستی تحلیل کند و نباید خدای ناکرده تحت تاثیر برخی جریانات و القائات سیاسی با اهداف خاص قرار گیرد.

این نویسنده ، محقق و پژوهشگر علوم دینی در مازندران در پایان تاکید کرد : دانشگاه یک محیط علمی و تربیتی است و همه باید دلسوزانه در این فضای تولید علم و اخلاق برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی همت و تلاش مضاعف داشته باشند و این امر فقط در سایه سار همدلی و هم زبانی و وحدت میسر خواهد بود.