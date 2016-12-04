گل محمدی یا مظلومی جانشین احتمالی خطیبی

احد اصغرنژاد مشاور عالی سازمان ورزش شهرداری تبریز و افسر امنیتی باشگاه ماشین سازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: جلسه هیئت مدیره باشگاه در ارتباط با انتخاب سرمربی جدید تیم فوتبال ماشین سازی فردا صبح برگزار می شود.

وی ادامه داد: هشت گزینه شامل چهار مربی داخلی و چهار مربی خارجی در لیست جانشینان خطیبی جای دارند و هیئت مدیره تلاش خواهد کرد تا بهترین گزینه را برای هدایت ماشین سازی انتخاب کند.

اصغرنژاد در پاسخ به این سئوال که شانس کدام گزینه از بقیه بیشتر است، گفت: وضعیت کنونی تیم ماشین سازی هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ روانی چندان مساعد نیست و به شخصه اعتقاد دارم که در این شرایط خیلی از این گزینه ها توانایی احیای مجدد تیم را ندارند و به نظر من در این میان فقط یحیی گل محمدی و پرویز مظلومی می توانند ماشین سازی را از وضعیت بحرانی خارج و حاشیه ها را از این دور کنند.

وی افزود: از هوادارانی که در این مدت نتایج ضعیف تیم را تحمل کردند بابت صبر و حمایتشان تشکر میکنم و امیدوارم که سرمربی جدید بتواند تیم ماشین سازی را از قعر جدول جدا کند.

گفتنی است به دنبال باخت جمعه گذشته تیم ماشین سازی برابر پرسپولیس در تهران که هفتمین شکست متوالی ماشین سازی بود، رسول خطیبی از سرمربیگری این تیم استعفا کرد و اکنون از گزینه های مختلفی برای جانشینی احتمالی وی نام برده می شود.